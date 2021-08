Auto mehrmals überschlagen – Betrunkener 43-Jähriger baut Unfall in Barberêche Ein betrunkener Autofahrer wurde am Freitagabend bei einem Unfall in Barberêche verletzt. Seinen Führerausweis musste er abgeben.

Der Fahrer des Unfallautos stand unter Alkoholeinfluss. Foto: zvg/Kapo Freiburg





Am Freitag gegen 19.45 Uhr fuhr ein 43-jähriger Autofahrer von Granges-Paccot in Richtung Courtepin. Bei einem Überholmanöver auf der Route de Fribourg in Barberêche verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, das eine Böschung hinauffuhr und sich mehrfach überschlug, bevor es am Strassenrand zum Stehen kam.

Eine ausgerückte Polizeipatrouille stellte fest, dass der verletzte Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Der Mann wurde mit der Ambulanz in ein Krankenhaus gebracht. Sein Führerausweis wurde beschlagnahmt.

Der Verkehr wurde während zweier Stunden wechselseitig geführt.

PD/flo