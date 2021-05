Unfall in Galmiz löst Brand aus – Betrunkener 23-jähriger Autolenker fuhr in Scheune In Galmiz FR krachte ein Autofahrer in eine Scheune. Das Fahrzeug ging darauf in Flammen auf und steckte auch das Gebäude in Brand. Der Lenker wurde beim Unfall verletzt.

Die Scheune wurde teilweise zerstört. Ein Übergreifen des Feuers auf ein nahes Bauernhaus konnte die Feuerwehr verhindern. Foto: Kapo Freiburg



In der Nacht auf Sonntag gegen 3.30 Uhr kam es am Ortseingang von Galmiz FR zu einem Unfall. Ein Autofahrer war auf der Kantonsstrasse von Kerzers in Richtung Murten unterwegs, als er in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Auto verlor. Es fuhr über eine Wiese und prallte in eine Scheune neben einem Bauernhaus.

Dort begann das Fahrzeug zu brennen und setzte die Scheune in Brand. Trotz seiner Verletzungen konnte sich der Fahrer aus eigener Kraft aus dem Wrack befreien, bevor das Auto in Vollbrand stand.

Der Löschzug der Feuerwehr Murten konnte das Feuer rasch eindämmen und ein Übergreifen auf den gesamten Hof verhindern, wie die Kantonspolizei Freiburg in einer Mitteilung schreibt. Der Mieter des Hauses wurde vorsorglich aus seiner Wohnung evakuiert. Nach den Löscharbeiten konnte er in sein Haus zurückkehren.

Fahrer war betrunken

Der verletzte Fahrer wurde von einer Ambulanz aus Murten versorgt und ins Spital transportiert. Wie erste Ermittlungen ergaben, stand der 23-Jährige zum Zeitpunkt des Unfalls unter Alkoholeinfluss.

Eine Untersuchung zur Klärung der genauen Umstände des Unfalls ist im Gange.

PD/flo

