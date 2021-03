Regionalgericht Oberland – Betrügerin verurteilt Die Beschuldigte und ihr Partner ergaunerten 370’000 Franken. Gestern wurde die Frau in Thun zu

einer teilbedingten Freiheitsstrafe von 32 Monaten verurteilt. Margrit Kunz

Das Thuner Gerichtsgebäude an der Scheibenstrasse. Foto: Patric Spahni

Die neun Opfer des Betrugs stammen aus ganz verschiedenen Orten und gehörten zum Bekanntenkreis der Angeklagten. Sie alle wurden zwischen Sommer 2012 und Oktober 2015 durch die gut erfundenen Lügengeschichten getäuscht und verloren Geld.

«Liest man die Anklageschrift, so ist nirgends ersichtlich, dass sich die beiden ernsthaft bemühten hätten, in der realen Arbeitswelt Fuss zu fassen.» Gerichtspräsidentin Dorothea Züllig von Allmen

«Der Ursprung des Ganzen liegt in der Geldklemme, in der sich die Frau und ihr inzwischen verstorbener Partner befanden», begann Gerichtspräsidentin Dorothea Züllig von Allmen die Begründung des Urteils. «Liest man die Anklageschrift, so ist nirgends ersichtlich, dass sich die beiden ernsthaft bemühten hätten, in der realen Arbeitswelt Fuss zu fassen.» Alles war demnach erfunden und diente nur dazu, von den Opfern Geld zu erhalten, zum Beispiel als Anleihen oder als Einkäufe in eine Rentenversicherung.