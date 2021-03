Einsprachen in Rüegsauschachen – Betriebe fürchten um ihre Zukunft Zwei Firmen möchten in der Unterwintersei bauen, doch das Projekt ist blockiert. Das hat Auswirkungen auf die Unternehmen. Jacqueline Graber

Seit 2009 ist das Gewerbeland in der Unterwintersei eingezont. Hier möchten sich zwei Firmen niederlassen. Foto: Raphael Moser

Die Einsprachefrist in Sachen Überbauungsordnung Unterwintersei in Rüegsauschachen ist abgelaufen. Gemäss Gemeindeverwalter Bernhard Liechti sind sieben Eingaben gemacht worden. Dazu gehöre eine Kollektiv- plus Einzeleinsprachen, die weitgehend identisch seien. Das zentrale Thema sei der Verkehr, so Liechti. Denn die offizielle Zufahrt zum Gewerbeland, das bereits 2009 rechtsgültig eingezont wurde, erfolgt über die Winterseistrasse entlang eines Wohnquartiers.

Derzeit führt die Gemeinde Rüegsau Verhandlungen mit den Unzufriedenen. «Im Idealfall werden die Einsprachen zurückgezogen.» Gelinge dies nicht, so gingen sie zusammen mit der zu genehmigenden Überbauungsordnung an das Amt für Gemeinde und Raumordnung. Dieses werde dann im Rahmen des Genehmigungsverfahrens über die Einsprachen entscheiden, erklärt der Gemeindeverwalter.