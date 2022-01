Pächterwechsel in Kirchberg – Betreiber für Schwimmbadbeizli gesucht Die Gemeinde Kirchberg sucht auf Mai eine Wirtin für das Restaurant im Freibad. Wie hoch die Pacht ausfällt, zeigt sich erst Ende Saison. Jacqueline Graber

Das Lokal verfügt über 120 Sitzplätze. Archivfoto: Marcel Bieri

Noch herrschen winterliche Temperaturen, Sommergefühle sind in weiter Ferne. Dennoch befasst sich die Gemeinde Kirchberg mit der kommenden Badesaison. Per Inserat sucht sie eine Pächterin oder einen Pächter für das Freibadbeizli in Kirchberg. «Der bisherige Pächter ist im November unerwartet gestorben», sagt Simona Blaser, Präsidentin der Kommission Sport und Kultur. Aus Anteilnahme und Rücksicht auf die Angehörigen habe man mit der Annonce bis jetzt gewartet.