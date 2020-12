Wenn das Dorf zur Stadt wird – Beton, Zuzüger, Anonymität – das beschäftigt die Agglo Nirgends verändert sich die Schweiz rasanter als in den Agglomerationen. Forschende haben untersucht, wie sich das auf das Zusammenleben auswirkt. Cedric Fröhlich

Seit Jahrzehnten setzen sich die Mitglieder der Kirchgemeinde Belp für das Miteinander von Migranten und Einheimischen ein. In dieser Zeit ist Belp vom Dorf zur urbanen Region geworden (v.l. Ruth Gehrig, Michel Wuillemin, Sandra Joder, Andrea Luyten, Stephan Kormann). Foto: Beat Mathys

Belp an einem grauen Dezembermorgen. Wir sind auf Spurensuche an einem Ort, an dem sich die Schweiz auf ihren Kern verdichten lässt: Stadt und Land, Auto und S-Bahn – und über allem: das Ringen um eine gemeinsame Identität. Wir haben viel telefoniert, unter anderem mit Michel Wuillemin, einem protestantischen Pfarrer in der Gemeinde. Er hat eingeladen. Nun sitzen wir gemeinsam mit fünf Menschen unter einem Dachgebälk gleich neben dem Gotteshaus, keine zwei Minuten vom Bahnhof entfernt.

Wuillemin und die anderen, sie sind Teil einer kirchlichen Bewegung, der mehr als 150 Freiwillige sowie ein professioneller Apparat, Sozialarbeiterinnen, Geistliche angehören. Sie alle haben in den letzten dreissig Jahren ein Netzwerk aufgebaut, um aus Fremden Bekannte zu machen.