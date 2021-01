Starke Berner Leichtathleten – Bestleistung für Notz, Limiten für Kambundji und Reinle Beim Hallenmeeting in Magglingen hat Vincent Notz über 600 m brilliert. Ditaji Kambundji egalisiert den U-20-Rekord von Noemi Zbären. Reto Pfister

Vincent Notz lief im Alleingang eine nationale Bestzeit. Foto: Ulf Schiller/athletix.ch

Vincent Notz (ST Bern) ist beim Hallenmeeting in Magglingen ein Exploit gelungen. Der 24-Jährige lief über 600 m alleine und ohne Konkurrenten auf Tempo, am Ende stand eine Schweizer Allzeit-Bestleistung über diese Distanz. Notz war in 1:19,02 Minuten 8 Hundertstelsekunden schneller als Gregor Hagmann im Jahr 1983. Über die 600 m wird selten gelaufen, daher wird die Leistung von Notz als nationale Bestzeit, aber nicht als Schweizer Rekord geführt.

Bei den Frauen fielen zwei Berner Athletinnen mit starken Leistungen auf. Ditaji Kambundji (ST Bern) unterbot über 60 m Hürden in 8,21 Sekunden die Teilnahmelimite für die Hallen-EM, die Anfang März in Torun (POL) stattfindet. Die 18-Jährige egalisierte zudem den Schweizer U-20-Rekord der Langnauerin Noemi Zbären. Es wäre nicht überraschend, wenn sie im Laufe der Hallensaison Zbären die Bestmarke noch abnehmen würde.

In guter Form befindet sich auch Cynthia Reinle (TV Unterseen). Die 20-jährige Berner Oberländerin unterbot über 60 m in 7,39 Sekunden ebenfalls die Hallen-EM-Limite. Ob sie in Torun starten darf, ist allerdings nicht sicher. Mit Ajla del Ponte, Salome Kora, Sarah Atcho, Géraldine Frey und Riccarda Dietsche haben fünf andere Sprinterinnen die Limite ebenfalls erreicht, und nur drei Schweizerinnen dürfen an der EM antreten.