Gastronomie – Bestes Barteam kommt aus Thun In drei Kategorien trat das Team der Atelier Classic Bar bei den Cocktail-Schweizermeisterschaften an und holte in drei Kategorien den Titel oder den Vizemeistertitel. Barbara Schluchter-Donski

Das Team der Atelier Classic Bar mit (v.l.) Kevin Abbühl, Chef Ivan Urech und Matthias Frank holte an den Swiss Cocktail Championships in St. Gallen alle Titel oder Vizetitel sowie den Titel für das beste Barteam nach Thun. Foto: PD

«Es ist so krass. Ich kann es immer noch kaum fassen», sagt Ivan Urech am Dienstagmorgen etwas übernächtigt. Der Montag, 25. Oktober, wird dem Chef der Atelier Classic Bar am Thuner Rathausplatz und seinem Team wohl noch lange in Erinnerung bleiben. Zwar hat die Thuner Crew schon einiges an Preisen gewonnen, aber so viele aufs Mal. «Nein», sagt Urech. «Nein, das gab es noch nie.»

In drei von vier Kategorien sind Urech, Kevin Abbühl und Matthias Frank bei den Swiss Cocktail Championships in St. Gallen angetreten. Dreimal haben sie den Titel, den Vizemeistertitel oder beide Titel der offiziellen Schweizermeisterschaft im Cocktail-Mixen, die von der Swiss Barkeeper Union alle Jahre organisiert wird, gewonnen.