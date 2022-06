Hauptversammlung in Guttannen – Bester Geschäftsgang seit zehn Jahren Haslital Tourismus präsentierte das Geschäftsjahr 2021 und damit das beste Jahresergebnis seit 2011.

Haslital Tourismus sah im vergangenen Jahr mehr Licht als Schatten. Foto: David Birri (PD)

Die Gesamtlogiernächte von 499’597 entsprechen einem Plus von 18,7 Prozent gegenüber 2020 und einem Plus von 9,1 Prozent gegenüber dem Vierjahresschnitt. Das Jahresergebnis inmitten einer turbulenten Weltwirtschaft sei das Resultat diversifizierter Tourismusunternehmungen im Haslital, die sich in herausfordernden Rahmenbedingungen behaupten konnten, wie es in der Medienmitteilung von Haslital Tourimus weiter heisst.

Präsident Alex Rufibach bedankte sich an der Hauptversammlung für Leistungen und Flexibilität der Verantwortlichen. «Das vielseitige Angebot und eine konsequent verfolgte Fokusstrategie in der Marktbearbeitung mit Hauptaugenmerk auf den Schweizer Markt und das angrenzende Ausland punkteten offensichtlich im Binnenmarkt.» Das Schicksal vieler Destinationen mit stark internationalem Fokus blieb dem Haslital bisher erspart.

Schwieriger als vor Covid-19

Kritisch betrachtet sei die Situation für die Hotellerie im Haslital deutlich schwieriger als vor Covid-19. Entsprechend mussten einige Betriebe schwierige wirtschaftliche Realitäten meistern. In Kombination mit dem Fachkräftemangel in der Branche ist die Hotellerie als Rückgrat des Tourismus weiterhin stark gefordert.

Haslital Tourismus ist bemüht, die Hotellerie bestmöglich zu unterstützen, wie es weiter heisst. Eine Explosion der Nachfrage verzeichnete 2021 die Parahotellerie. «Die Buchungen von Ferienwohnungen waren enorm.» Die erfreuliche Auslastung des Swisspeak Resort Meiringen gepaart mit dem Ferienwohnungsmarkt am Hasliberg sowie in den anderen vier Standortgemeinden führte gemäss Geschäftsbericht zu einer satten Zuwachsrate von 27 Prozent gegenüber einem positiven 2020. Im Vierjahresschnitt entspricht dies gar einer Zunahme um 33 Prozent. Der Hasliberg bleibt generell im Quervergleich der wichtigste Tourismusteilmarkt innerhalb der Marke Haslital.

Das Geschäftsjahr 2021 schliesst mit einem Jahresgewinn von 12’338 Franken ab. Das betriebliche Ergebnis liess Rückstellungen für projektgebundene Investitionen in die Weiterentwicklung der Integration des ÖV in die Gästekarte Haslital zu. Die Hauptversammlung stimmte Jahresrechnung und Jahresbericht 2021 einstimmig zu und erteilte dem Vorstand Decharge. Alex Rufibach wurde einstimmig für eine weitere Amtsperiode von vier Jahren als Präsident gewählt. Ebenso ist auch Christian von Bergen, Bergbahnen Meiringen-Hasliberg AG, erneut als Vorstandsmitglied von Haslital Tourismus wiedergewählt.



pd

