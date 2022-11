Grossprojekt im kleinen Biglen – Bestellt das Volk die Halle, müssen die Steuern rauf Ende November stimmt Biglen über einen 11-Millionen-Kredit ab. Gibt es ein Ja, steht kurz darauf ein Budget mit unerfreulicher Änderung zur Debatte. Susanne Graf

Anstelle der alten Turnhalle und auf den Rasenplatz hinausragend soll eine neue Mehrzweckhalle gebaut werden. Foto: Beat Mathys

Beim Primarschulhaus Feltschen in Biglen stehen zwei Turnhallen. Sie sind übereinander gebaut. Und sie sind alt und gebrechlich. Wenn in der oberen Etage grössere Anlässe mit mehr als 50 Personen stattfinden, «muss die Halle von unten abgestützt werden», schreibt der Gemeinderat in seiner Abstimmungsbotschaft.