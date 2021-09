SCL Tigers verlieren spektakulär – Beste Unterhaltung für Tigers-Fans Erstmals seit Februar 2020 sind die Ränge in der Ilfishalle wieder gut gefüllt. Die SCL Tigers bieten Servette Paroli, müssen sich letztlich 4:5 geschlagen geben. Marco Oppliger

Viele Zweikämpfe, viel Spektakel: Servette und Langnau lieferten sich einen intensiven Schlagabtausch. Foto: Urs Lindt (Freshfocus)

Natürlich ist es am Ende eine Niederlage für die SCL Tigers. Aber eine, die den Zuschauern zumindest beste Unterhaltung bot. Bei der Rückkehr des Publikums in die Ilfishalle schien die Tristesse aus der letzten Saison, als die Langnauer 42 von 52 Partien verloren hatten, weit weg.

Nach dem überraschenden 4:1-Sieg am Freitag in Lugano bot die Equipe von Jason O’Leary auch Servette lange Paroli. Im Penaltyschiessen erwiesen sich die Genfer aber als kaltblütiger, derweil Winnik, Filppula und Moy trafen, war für die Emmentaler einzig Saarela erfolgreich.

Zunächst allerdings sah es nicht nach einem Punktgewinn für die SCL Tigers aus. Servette, das am Freitag nicht gespielt hatte, machte im ersten Drittel ordentlich Druck. Im Grunde waren die Langnauer mit dem 0:1-Rückstand - Tömmernes hatte nach sieben Minuten getroffen - noch gut bedient. Und als der Playoff-Finalist der letzten Saison kurz nach der Pause durch Tyler Moy auf 2:0 erhöhte, schien sich für die Gastgeber ein bitterer Abend anzukünden.

Aber: Es sollte ganz anders kommen. Weil die Tigers nach dem 2-Tore-Rückstand langsam Betriebstemperatur erreichten, folgte für die 4258 Zuschauer ein spektakuläres zweites Drittel. Olofsson - bereits in Lugano Doppeltorschütze - glich die Partie innert fünf Minuten aus. Und auf die neuerliche Genfer Führung antwortete Aleksi Saarela 11 Sekunden vor der Sirene mit einem Shorthander. Der Finne brachte die Langnauer dann sogar erstmals an diesem Abend in Führung (50.), aber Servette konterte, Neuzugang Valtteri Filppula - gestählt von über 1000 Partien in der NHL - glich fünf Minuten vor dem regulären Ende aus.

Das Telegramm Infos einblenden SCL Tigers - Servette 4:5 n.P. (0:1, 3:2, 1:1, 0:1) Tore: 8. Tömmernes (Winnik/PP) 0:1. 22. Moy (Jooris) 0:2. 26. Olofsson (Leeger) 1:2. 31. Olofsson (Huguenin, Grenier/PP) 2:2. 34. Vermin (Filppula) 2:3. 40. (39:49) Saarela (Pesonen, Schilt/BP!) 3:3. 50. Saarela (Pesonen/PP) 4:3. 55. Filppula (Vermin) 4:4. Penaltyschiessen: Winnik 0:1. Olofsson – . Filppula 0:2. Petrini – . Tömmernes – . Saarela 1:2. Rod – . Grenier – . Moy 1:3. Strafen: SCL Tigers 4-mal 2 Minuten, Servette 5-mal 2 Minuten. Bemerkungen: SCL Tigers ohne Langenegger und Weibel (verletzt), Elsener und Guggenheim (überzählig). Servette ohne Tanner, Mercier, Karrer, Miranda und Le Coultre (verletzt), sowie ohne Cavalleri (überzählig). 29. Pfostenschuss Vermin.

