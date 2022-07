Neuer Höchst-Trail in Adelboden – Beste Aussichten für Biker Am Samstag wird der Höchst-Trail nach siebenmonatiger Bauzeit und sechs Jahren Planung eröffnet. Der erste Schritt auf dem Weg zur Bike-Region Adelboden-Lenk. Claudius Jezella

Stefanie Inniger und Björn Luginbühl von den Bergbahnen Adelboden probieren den neuen Höchst-Trail bereits vor der Eröffnung aus. Foto: Claudius Jezella

Man nehme 410 Höhenmeter, so um die 50 Kurven, unzählige Hindernisse und gaaaanz viel Zeit. So könnte die verknappte Erfolgsformel auf dem Weg zur Ganzjahresdestination lauten. Und auf einen einzigen Begriff heruntergebrochen: «Höchst-Trail». Dieser erste Bike-Trail der zum Ziel erkorenen Bike-Region Adelboden-Lenk soll einen bedeutenden Beitrag dazu leisten, den Sommertourismus in der Feriendestination nachhaltig zu stärken. Davon ist Projektleiter Björn Luginbühl von der Bergbahnen Adelboden AG überzeugt.

Für den Trail gilt: Erst staunen, dann fahren