Slalom in Killington – Nur eine hält mit Shiffrin und Vlhova mit: Wendy Holdener Nach dem abgebrochenen Riesenslalom am Samstag findet am Sonntag ein Slalom statt. Nach dem ersten Lauf ist die Schwyzerin auf Podestkurs, Michelle Gisin auf Rang 10.

Reicht es Wendy Holdener bereits wieder für einen Podestplatz? Foto: Jussi Nukari (Keystone)

Wendy Holdener hält sich auch im dritten Slalom des Winters in der Weltspitze. Nach dem ersten Lauf von Killington ist die Schwyzerin auf Podestkurs, sie verliert 58 Hundertstel auf - ja, wen wohl? - Petra Vlhova. Die Slowakin hatte bereits die ersten zwei Slaloms der Saison gewonnen, beide im fernen Levi.

Nun glänzt die Gesamtweltcupsiegerin also auch in den USA. Damit könnte sie die erste Siegerin von Killington werden, die nicht Mikaela Shiffrin heisst. Die Rekordfahrerin gewann bisher alle vier Bewerbe im Bundesstaat Vermont. Nach dem ersten Lauf vom Sonntagnachmittag liegt sie, wie schon in Levi, auf Rang 2.

Holdener ist bei Halbzeit noch die einzige, die mit Shiffrin und Vlhova mithalten kann, der Rest, angeführt von der Deutschen Lena Dürr, verliert über eine Sekunde auf die Spitze. Das gilt auch für Michelle Gisin, die mit 1,66 Sekunden Rückstand auf Rang 10 liegt. “Sie sei nicht in den Flow gekommen”, sagte die Achte und Vierte von Levi hinterher.

Mit Camille Rast schaffte es noch eine Schweizerin um die Qualifikation für den zweiten Lauf. Die Romande startete stark, verlor am Ende dann aber fast zweieinhalb Sekunden auf Vlhova.

