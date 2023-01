Freilichtspiele in Matten – «Best of William Tell» als Touristenattraktion Unterstützt von der Tourismusorganisation Interlaken TOI, testen die Tellspiele eine «Tell»-Kurzversion für internationale Gäste. Anne-Marie Günter

Eine «Zwei-Männer-Szene» auf dem Tellspielareal: Pascal Minder, Präsident des Tellspielvereins (rechts), und TOI-Direktor Daniel Sulzer reichen sich die Hand für eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Foto: Anne-Marie Günter

Der Tellspielverein ist daran, neue Strategien für die weit über 100-jährigen Tellspiele am Kleinen Rugen in Matten zu entwickeln. Jetzt stellte er eine Neuheit vor, die schon vor Corona eingefädelt worden war. Die Tourismusorganisation Interlaken TOI leistet einen einmaligen Beitrag «im tiefliegenden sechsstelligen Bereich», damit das Geschehen auf der Freilichtbühne vor den festgefügten Häusern aus Uri, Schwyz und Unterwalden mit dem Handy über eine App auf Kopfhörern in Englisch, Französisch, Spanisch und Arabisch mitverfolgt werden kann. Angepasst an die Gästebedürfnisse wird die Story gestrafft, sodass die Aufführung nur 45 Minuten dauert.