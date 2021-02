Ligareform im Eishockey – Bessere Vermarktung in der Swiss League, MSL bleibt attraktiv Mit den Neuerungen im Schweizer Eishockey wird sich die Zusammensetzung der Swiss League verändern. In der MSL könnte eine Region übervertreten sein. Reto Pfister

Langenthal gegen Ajoie: Dieses attraktive Duell wird es in der Swiss League weiter geben. Foto: Marcel Bieri

Im Schweizer Eishockey sorgt die Reform der Profiligen für viele Diskussionen. National League und Swiss League organisieren sich in selbstständigen Organisationen, die National League hat entschieden, ab der Saison 2022/23 mit sieben Ausländern pro Team zu spielen. Die Swiss League will sich ebenfalls besser positionieren, und in der höchsten Amateurliga MSL könnten einige Vereine ohne sportlichen Aufstieg den Weg in den Profibereich finden. Nachfolgend eine Übersicht, was sich ändern, aber auch nicht ändern wird.

Swiss League ohne EVZ Academy und Ticino Rockets

Auf die Ticino Rockets (in Weiss) dürfte Langenthal ab 2022/23 nicht mehr treffen. Foto: Marcel Bieri

2016 wurden mit der EVZ Academy (EV Zug) und den Ticino Rockets (Lugano/Ambri-Piotta) zwei Farmteams neu in die Swiss League aufgenommen. Bei der Gründung der Swiss League GmbH wurden diese beiden Clubs jedoch nicht eingeladen; es ist davon auszugehen, dass sie ab der Saison 2022/23 nicht mehr in der Liga vertreten sein werden.

«Es ist noch nicht sicher, dass sie aus der Liga verschwinden», sagt Gian Kämpf, der Verwaltungsratspräsident des Swiss-League-Spitzenteams Langenthal. Dies hänge auch davon ab, ob in den höchsten Nachwuchsligen Veränderungen vorgenommen werden. Es existieren Überlegungen, in der U-20-Klasse Overage-Spieler zuzulassen, sodass diese zu einer U-22-Liga würde, die Altersstufe U-17 könnte zur U-18 werden. Und die Ausbildung von Spielern könnte statt in den Farmteams dort erfolgen.

Wahrscheinlich ist eine Liga ohne EVZ Academy und Ticino Rockets, dafür mit attraktiven Clubs, die derzeit in der MSL spielen. Als zukünftige Swiss-League-Teams werden Basel und Arosa gehandelt, auch Martigny könnte ein Kandidat sein. Generell will sich die Liga besser vermarkten; dies mit Teams an attraktiven Standorten, die auch Publikum anziehen. Und die Spiele sollen auch verfolgt werden können, wenn man kein Stadion aufsuchen will. «Gerade im Streamingbereich bieten sich mittlerweile viele Möglichkeiten», sagt Kämpf. So könnte es möglich sein, dass in Zukunft alle Partien live zu sehen sind.

Weiter ein Bestandteil der Swiss League werden die GCK Lions sein. Die Zürcher sind zwar ebenfalls ein Farmteam, sie gehörten der zweithöchsten Spielklasse unter dem Namen GC jedoch bereits vor dem Zusammenschluss mit dem ZSC an.

Weiterhin zwei Ausländer in der Swiss League

Jeff Campbell (rechts) war lange als Spieler ein Aushängeschild des SC Langenthal. Mittlerweile ist er beim SCL Trainer. Fpto: Marcel Bieri

In der Swiss League wird weiterhin mit zwei Ausländern gespielt. Dies wird sich auch nicht ändern, eine Erhöhung der Anzahl Spieler ohne Schweizer Pass ist nicht geplant. «Zwei Ausländer sind für diese Liga ideal», sagt Kämpf. Einerseits sollen die jungen Akteure in der Swiss League eine Spielgelegenheit erhalten. Andererseits wird durch starke Ausländer die Liga attraktiv. «Brent Kelly und Jeff Campbell waren über mehrere Jahre sowohl beim SCL als auch in der Swiss League prägende Figuren», sagt er. «Solche Spieler können der Liga ein Gesicht geben.»

MSL könnte Ostschweiz-lastig werden

Arosas Angreifer könnten ab 2022/23 ihre Tore nicht mehr gegen Thun schiessen. Foto: Markus Grunder

Indirekt betroffen von den Veränderungen im Profibereich ist mit der MSL auch die höchste Amateurliga. Wenn Teams wie Basel, Arosa oder Martigny in die Swiss League aufsteigen, fehlen einige attraktive Mannschaften. Die EVZ Academy und die Ticino Rockets werden wohl nicht an ihrer Stelle in der MSL spielen. Die Liga müsste durch Aufsteiger aus der 1. Liga ergänzt werden. Als Kandidaten werden neben Franches-Montagnes vor allem Frauenfeld und Wetzikon genannt. Diese Vereine haben vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie bekannt gegeben, sich mit einer Zukunft in der MSL zu befassen.

Die MSL könnte so zu einer Ostschweiz-lastigen Liga werden. Aus dem Gebiet dieses Regionalverbands gehören ihr Chur, Bülach, Dübendorf und Seewen bereits an. Die Vertreter von Berner Vereinen wie Huttwils Teammanager Max Dreier, Thuns Sportchef Alex Reymondin und Wikis Sportchef Ruedi Wenger sind überzeugt davon, dass die MSL weiter eine attraktive Liga sein wird. Wenger betrachtet die Entwicklung bezüglich der geografischen Verteilung jedoch kritisch und will an der nächsten Ligakonferenz entsprechende Fragen stellen.

Kein automatischer Aufstieg mehr

Aktuell spielt Langenthal noch im Schoren. Sollte das neue Stadion einmal stehen, könnten höhere sportliche Ziele ein Thema werden. Foto: Marcel Bieri

In der weiteren Zukunft könnte der SC Langenthal davon betroffen sein, dass es keinen automatischen, durch sportliche Leistungen erreichten Aufstieg von der Swiss League in die National League mehr geben wird. Weil beide Ligen autonom entscheiden, welche Teams sie aufnehmen und welche nicht. Für die Oberaargauer ist eine Promotion derzeit kein Thema. Dies könnte sich jedoch ändern, wenn in einigen Jahren in Langenthal ein neues Stadion stehen sollte und der SCL immer noch an der Spitze der Swiss League anzutreffen ist.

Gian Kämpf will sich aktuell nicht damit befassen. «Im Moment geht es darum, als Verein gut durch die Pandemiezeit zu kommen», sagt der VR-Präsident der Oberaargauer. Und er stellt die berechtigte Frage, ob jetzt wirklich der richtige Zeitpunkt dafür sei, eine Ligareform in dem Tempo durchzuziehen, wie es die National League tut.