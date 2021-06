Apple TV 4K im Test – Bessere Fernbedienung und ein Nischentrick Die neue TV-Box des iPhone-Konzerns unterscheidet sich kaum vom Vorgänger und kann auch nicht viel mehr als ein moderner Fernseher – wäre da nicht die neue Fernbedienung. Wir haben beide im Alltag geprüft. Rafael Zeier

Die neue Fernbedienung ist ein Hingucker. Foto: Rafael Zeier

Apple-Gründer Steve Jobs nannte die TV-Box einst ein Hobby. Davon hat sie sich bis heute nicht erholt. Verbesserungen gibt es nur alle paar Jahre, sie kostet deutlich mehr als Konkurrenzprodukte und regelmässig bleibt sie hinter den Erwartungen zurück.

Einmal hätte der Apple TV eine Spielkonsole werden sollen, doch das klappte nicht. Und auch die Idee, mit Apps den TV zu revolutionieren, ist bis heute nicht so recht in die Gänge gekommen. Von den Gerüchten um einen iTV wollen wir hier gar nicht noch mal anfangen.

Der TV kanns auch

Dass der Apple TV nicht über den Hobbystatus hinauskommt, liegt aber nicht nur an der Box selbst. In den letzten Jahren haben die TV-Hersteller aufgerüstet und haben alles, was die Box einst spannend gemacht hat, in ihre Geräte eingebaut. Netflix hat inzwischen auf den meisten Fernbedienungen eine eigene Taste, und selbst Apples Dienste wie TV+ (der Streaming-Dienst) oder AirPlay (die Möglichkeit, Inhalte etwa vom iPhone auf den TV zu schicken) haben neuste TV-Modelle bereits eingebaut.