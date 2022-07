Abo Eröffnung nach 20 Monaten Bauzeit

Hoteldirektor Michel Wichman und seine Frau Ilse stellten am Wochenende anlässlich der Eröffnung des Hotels Spitzhorn klar: «Die Sterne gehören an den Himmel. In unserem 3-Sterne-Superior-Hotel sollen Gäste zu Stammgästen werden.»