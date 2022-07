Ein zuversichtlicher Turnierdirektor Jeff Collet vor Beginn des traditionellen Tennisturniers in Gstaad im Jahr 2022. Auch nach dem Event zieht er eine positive Bilanz. Foto: PD

Eine zufriedene Bilanz können die Organisatoren des traditionsreichen Tennisturniers im Saanenland ziehen: Das Wetter spielte die ganze letzte Woche über mit, an den letzten beiden Turniertagen war die Roy-Emerson-Arena (4500 Plätze) ausverkauft, drei Akteure mit Top-10-Glamour in den Halbfinals plus ein Traumfinal – besser hätte das Turnier für die Macher um Turnierdirektor Jeff Collet nicht laufen können.