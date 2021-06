Von Pop-ups zu Hotels – Besondere Berner Restaurants am Wasser Forellen und Gutbürgerliches am Bergsee, Sommercocktails im Aare-Pop-up: Diese Berner Restaurants und Hotels sind nah am Wasser gebaut. Claudia Salzmann

1. Restaurant Huus am Arnensee

Perfekt positioniert: Das «Huus» am Arnensee. Foto: Steve Wenger

Unweit von Gstaad liegt der Arnensee, den man mit dem Auto gut erreichen kann. Verkleinern liesse sich der ökologische Fussabdruck, indem man für einen Spaziergänger anhält, der auf dem Auto-Stopp-Bänklein vor der Abschrankung wartet. Der Arnensee ist wunderbar kalt, das Restaurant Huus am Arnensee perfekt positioniert, um das sich verändernde Licht stundenlang zu geniessen. Fürs Essen ist David Krutzsch zuständig, der den Gusto von Ausflüglern trifft und mit gutbürgerlichen Gerichten dafür sorgt, dass man es zu Fuss locker um den See schafft. www.huus-am-arnensee.ch

2. Hotel Restaurant Blausee

Lachsforelle oder Forelle aus der eigenen Zucht: Restaurant Blausee. Foto: PD



Früher kam man hierher, um zu kuren. Heute ist das Hotel Blausee im Kandertal ein beliebtes Ausflugsziel. Nicht nur Tagestouristen aus der Region Bern fühlen sich angezogen, dank Instagram hat der Ort internationale Strahlkraft. Mit dem Nachteil, dass die Gäste die Schönheit der Location teilen müssen. Doch die Farbe des Sees muss man einmal im Leben gesehen haben. Nicht nur das Wasser lockt in den 22 Hektaren grossen Naturpark, sondern auch die ausgezeichnete Küche. Bestellen sollte man Lachsforelle oder Forelle aus der eigenen Zucht. www.blausee.ch

3. Pop-ups an der Aare

Das Pop-up «Park am Wasser». Foto: PD



Thailand an der Aare? Das gibts in der Aare-Bar in Wangen. Auch flussaufwärts in der Stadt Bern sind seit drei Jahren Sommer-Pop-ups aufgebaut, die sich mit dem Boot ansteuern lassen. Sogar eine weitere Aare-Bar findet sich, die allerdings nichts mit derjenigen in Wangen zu tun hat. Wenige Hundert Meter weiter nach dem Marzilibad hat zum zweiten Mal Tom Weingart den Park am Wasser aufgebaut. Damit alle Platz finden, hat er das Pop-up dieses Jahr umgestaltet. Wer den Sonnenuntergang sehen will, steigt auf der anderen Uferseite die Strasse hoch. Dort thront die Kunsthallenbar, wo es am längsten Sonne gibt. www.aare-bar-wangen.ch; www.parkamwasser.ch

4. Restaurant La Péniche Nidau

Auf der Sonnenseite des Lebens: La Péniche in Nidau. Foto: PD

Im La Péniche sitzt man definitiv auf der Sonnenseite des Lebens. Das Lokal direkt am Bielersee fällt wegen seiner stilvollen Einrichtung und des schönen Holzhauses auf. Die Lage könnte bestechender nicht sein: direkt am See, mit einer grossen Holzterrasse. Hier speist man mit Blick aufs Wasser und den nebenan liegenden Hafen, das Feriengefühl sitzt somit mit am Tisch. Untermalen liesse sich diese mit einer «Seemannsplatte» mit Rauchlachs, Crevettencocktail, Forellen und Fischtatar oder knusprigen Zanderfilets im Körbli. Wenn der Wind die Bootsmasten erklingen lässt, versteht man, weshalb Geschäftsführer Nik Ruch schon seit 2003 im Péniche arbeitet. Es ist ein wunderbarer Arbeitsplatz. www.stadthausag.ch/peniche

5. Parkhotel Gunten

An der Goldküste des Thunersees: Parkhotel Gunten. Foto: PD

Morgens beim Aufwachen aufs Wasser blicken zu können, hat etwas Erhabenes. Möglich ist das im Dreistern-Superior-Hotel in Gunten. Frühstück gibt es bei angenehmen Temperaturen auf der Garten- und Seeterrasse an der Goldküste des Thunersees. Ins Restaurant kommt man vorzugsweise mit richtigem Hunger, denn die Küchenbrigade geizt nicht bei den Portionen. www.parkhotel-gunten.swiss

Der Themenschwerpunkt «Wasserwelt Kanton Bern» ist von Made in Bern finanziert. Die redaktionelle Verantwortung liegt bei der «SonntagsZeitung».

