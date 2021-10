Von-Graffenried-Gruppe – Besitzerin ist eine Frau – aber im Kader hats wenig Frauen Die Berner Von-Graffenried-Gruppe hat keine Frau in der Geschäftsleitung. Nun will die Chefetage Gegensteuer geben. Stefan Schnyder

Stephan Herren, Chef der Von-Graffenried-Gruppe, will mehr Frauen in sein Unternehmen holen. Das Bild zeigt ihn bei einem Auftritt im Holländerturm im Jahr 2019. Foto: Raphael Moser

Tradition wird bei der Berner Von-Graffenried-Gruppe grossgeschrieben. Das führt manchmal dazu, dass das Unternehmen erst mit Verzögerung gewisse Trends aufnimmt. Ein Beispiel dafür ist die Frauenförderung. Stephan Herren, Vorsitzender der Geschäftsleitung und Verwaltungsratspräsident, will jetzt bei diesem Thema vorwärtsmachen, wie er am Kundenanlass der Gruppe klarmachte. «Wir müssen als Unternehmen diverser werden. Mehr Frauen auf allen Ebenen lautet unser Gebot», sagte er am Freitagabend im Stadttheater. Er hat dies zu einem «strategischen Ziel» erklärt.