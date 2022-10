Thuner Star-Hairdresser – Besim Halimi: Jetzt auch top in Deutschland und Österreich In der Schweiz war er schon zweimal Hairdresser of the Year. Jetzt trägt der Thuner Besim Halimi diesen Titel auch in Deutschland und Österreich. Marco Zysset

Der Thuner Hairdresser Besim Halimi feiert den Gewinn des Titels Hairdresser of the Year für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Foto: PD/Johannes Berger

9 Hairdressing-Awards in 10 Jahren hatten Besim Halimi und das Team seines Salons Bescut an der Pestalozzistrasse in Thun bis und mit 2021 schon abgesahnt. Zweimal wurde Halimi selber gar mit dem Titel «Hairdresser of the Year» ausgezeichnet. Galten diese Titel bisher nur in der Schweiz, hievte sich Halimi nun auf ein neues Level in der Branche: Dieses Jahr vergab der Hersteller von Haarpflege-Produkten, der die Awards organisiert, seine Pokale in der deutschen Hauptstadt Berlin. Es ging für Besim Halimi erstmals um internationale Meriten.