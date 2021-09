Lässt Muri die Häuser räumen? – Besetzer wollen den Hosenlupf mit der Polizei Die 48-Stunden-Frist ist ungenutzt verstrichen, die beiden alten Stöckli in Muri bleiben besetzt. Das dafür verantwortliche Kollektiv riskiert die Räumung. Stephan Künzi UPDATE FOLGT

Die Transparente bleiben: Die Besetzer wollen die zwei alten Stöckli an der Worbstrasse in Muri nicht räumen. Foto: Barbara Héritier

Das Kollektiv, das in der Nacht auf Montag in Muri die gemeindeeigenen Gebäude an der Worbstrasse 104 und 108 besetzt hat, provoziert den Hosenlupf. Es lässt das Ultimatum verstreichen, das ihm der Gemeinderat gesetzt hat, und hält die beiden alten Stöckli weiter in Beschlag.

In einer Abendsitzung hatte der Gemeinderat am Montag entschieden, dass die beiden verlotterten Häuser bis zum Donnerstagmorgen um 9 Uhr geräumt sein müssen. Er begründete dies unter anderem damit, dass die Strom- und Wasseranschlüsse auf dem schon länger unbewohnten Areal aus Sicherheitsgründen längst stillgelegt sind.