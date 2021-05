Ehemalige Schreinerei in Bern – Besetzer dürfen vorläufig bleiben Erst drohte die polizeiliche Räumung, nun stehen in der alten Schreinerei im Fischermätteli die Zeichen doch noch auf legaler Zwischennutzung. Michael Bucher

Das Kollektiv Tripity hat sich seit Januar in der ehemaligen Schreinerei an der Weissensteinstrasse 4 eingenistet. Foto: Jürg Spori

Das Besetzerkollektiv Tripity, das seit Januar die ehemalige Schreinerei an der Weissensteinstrasse 4 besetzt, muss nun doch nicht ausziehen – zumindest vorläufig. Dies wurde am Donnerstag bei einem Gespräch beschlossen, wie Nicole Joerg Ratter am Freitag auf Anfrage mitteilte. Sie ist Geschäftsleiterin des Trägervereins für die offene Jugendarbeit der Stadt Bern (Toj). Nebst Toj als Vermittlerin waren beim Gespräch Vertretungen des Besetzerkollektivs und der Liegenschaftsbesitzerin, der Oekopol Immobilien AG, dabei.

Räumungsbefehl war bereits verschickt

«Es wird nun nach Wegen gesucht, um eine Zwischennutzung zu ermöglichen», sagt Nicole Joerg Ratter. Laut der Toj-Geschäftsleiterin kam das Kollektiv auf den Trägerverein zu mit der Bitte, es bei der Einberufung eines runden Tisches mit der Eigentümerschaft zu unterstützen. Der Verein setzt sich unter anderem für Räume für Jugendliche ein und verfügt über einen Leistungsvertrag mit der Stadt.

Dass nun doch eine vom Besetzerkollektiv angeregte Zwischennutzung in dem heruntergekommenen Gebäude im Fischermätteli möglich scheint, kommt überraschend. Denn bislang schloss die Besitzerin eine solche aus. Laut Recherchen dieser Zeitung gab es bereits einen Räumungsbefehl, die Frist zum Auszug lief in diesen Tagen ab. Es drohte eine polizeiliche Räumung. Doch dazu kommt es nun nicht. Die Oekopol Immobilien AG wollte sich gegenüber dieser Zeitung nicht zu ihrem Meinungsumschwung äussern.

Das besetzte Gebäude befindet sich direkt an einem Bahngleis. Foto: Jürg Spori

Vor einem Monat übte das Tripity-Kollektiv in einem Schreiben Kritik am Vorgehen der Liegenschaftsbesitzerin. Mängel am Stromnetz seien als Grund angegeben worden, warum eine Zwischennutzung nicht möglich sei. «Wir können dies nicht nachvollziehen, da wir bereits mit Fachpersonen in Kontakt waren, die diese Mängel beheben könnten», schrieben die Besetzer.

Seit dem Vermittlungsgespräch vom Donnerstag dürfen die Tripity-Leute nun mit dem Einverständnis der Besitzerin Abklärungen treffen, welche Investitionen an der veralteten Infrastruktur nötig sind, wie Nicole Joerg Ratter sagt. Wer allfällige Kosten zu tragen hätte, ist noch unklar.

Besitzerin lehnte Vermittlung ab

Die Stadt Bern bemühte sich offenbar schon zu Beginn der Besetzung im Januar um eine Lösung. Dies geht aus einer diese Woche publizierten Antwort des Gemeinderates auf eine kleine Anfrage der Jungen Alternative (JA) hervor. Demnach bot die städtische Koordinationsstelle Zwischennutzung (KS) der Liegenschaftsbesitzerin mehrmals ihre Vermittlungsdienste an, zuletzt Mitte März. «Die Immobilienverwaltung hat ausdrücklich auf eine Vermittlungstätigkeit durch die KS verzichtet», schreibt der Gemeinderat in seiner Antwort. Daraufhin wendete sich das Kollektiv an den Trägerverein.

Blick ins Innere der ehemaligen Schreinerei. Foto: Jürg Spori

Was die Oekopol Immobilien AG mit der alten Schreinerei plant und wann die Bauarbeiten losgehen, auch dazu wollte die Firma nichts sagen. Laut dem Tripity-Schreiben ist ein Abbruchtermin für die Schreinerei noch nicht absehbar. Es scheint also, als könnte das Besetzerkollektiv noch eine Weile in dem baufälligen Gebäude bleiben, wo sie laut eigenen Angaben diverse Projekte am Laufen haben. Nähatelier, Velowerkstatt, Bierbrauerei, Yogakurse und eine Küche für alle werden unter anderem genannt.

