Jäger Novak Djokovic – Besessen davon, Federers Rekorde zu löschen Im Paris-Final greift der Serbe gegen Stefanos Tsitsipas nach seinem 19. Grand-Slam-Titel. Seine Rolle als Spielverderber unter den grossen drei befeuert ihn. Simon Graf

Wer, bitte schön, ist der Grösste? Novak Djokovic auf dem Weg zum Sieg gegen Rafael Nadal. Foto: Christophe Ena (AP Photo)

Stellen Sie sich vor, Sie haben soeben den Mount Everest erklommen. Mit letzter Kraft haben Sie sich hochgequält auf 8848 Meter. Sie werden durchströmt von Glücksgefühlen, sind aber total erschöpft. Sie lassen Ihren Blick in die Ferne schweifen – und dann kommt der Schock: Sie sind noch gar nicht auf dem höchsten Gipfel. Sie müssen noch einen weiteren hoch.

So geht es Novak Djokovic am French Open. Nach seinem Halbfinalsieg über Rafael Nadal sagte er: «Wenn du in Paris gegen ihn auf den Court schreitest, weisst du, dass du den Mount Everest erklimmen musst, um zu gewinnen.» Djokovic schaffte es. Von 108 Matchs an seinem Lieblingsturnier hat Nadal, der 13-fache Champion, nur deren drei verloren: den Achtelfinal 2009 gegen Robin Söderling, den Viertelfinal 2015 gegen Djokovic und nun 2021 den Halbfinal gegen den Serben.