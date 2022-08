Kiental: Prozessbeginn in knapp einem Monat – Gerichtsprozess beginnt bald Im Tötungsdelikt vom Mai 2019 beim Pochtenfall steht der mutmassliche Täter ab dem 22. September in Thun vor Gericht. Das Urteil soll am 17. Oktober eröffnet werden. Bruno Petroni

Der Pochtenfall unterhalb der Griesalp. Hier der untere Fall (unter dem Hexenkessel). Foto: PD/Robertus Laan

Gegen den mutmasslichen Täter im Tötungsdelikt vom 25. Mai 2019 in Kiental wird am 22. September vor dem Regionalgericht Oberland der Strafprozess eröffnet. Ein Kollegialgericht in Fünferbesetzung wird sich mit dem Verbrechen befassen. Die Urteilseröffnung wird auf den 17. Oktober hin erwartet.