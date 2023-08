Beschlüsse in Adelboden – Der Gemeinderat schrumpft Nur noch sieben statt neun Mitglieder, mehr finanzielle Kompetenzen: Die ausserordentliche Gemeindeversammlung sagte Ja zu Anpassungen beim Gemeinderat.

Die Gemeinde Adelboden will künftig effizienter agieren. Foto: Bruno Petroni

Am Montag fand in Adelboden eine ausserordentliche Gemeindeversammlung statt. Dabei hiessen die Stimmberechtigten das neue Organisationsreglement, das neue Personalreglement und das neue Reglement über die ständigen Kommissionen gut. Das geht aus einer Mitteilung der Gemeinde hervor. Die neuen Grundlagen werden per Januar nächsten Jahres in Kraft treten. Sie sollen es der Gemeinde erlauben, die Arbeitsabläufe zu optimieren und effizienter zu gestalten. Damit soll die Gemeinde flexibler werden.

Der Abstimmung waren zwei Anträge aus der Versammlung vorausgegangen. Sowohl ein Rückweisungsantrag als auch ein Antrag zur Beibehaltung der bisherigen finanziellen Kompetenzen waren jedoch chancenlos.

Wichtige Neuerungen betreffen den Gemeinderat: Er setzt sich künftig noch aus sieben statt neun Mitgliedern zusammen. Gleichzeitig erhält das Gremium mehr Kompetenzen: Es kann nun Kredite bis 200’000 Franken (bisher: 100’000 Franken) sprechen. Die Kommissionen werden teils zusammengelegt.

Auch dem Kredit in der Höhe von 260’000 Franken für den Ersatz der Mischwasserleitung im Zusammenhang mit dem Neubau an der Schönegg stimmte die Versammlung mit grossem Mehr zu.

PD

