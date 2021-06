Kommentar zum Aufbruch – Bescheidenheit war gestern Konzert Theater Bern war einmal. Intendant Florian Scholz und sein Team wollen hoch hinaus. Und das ist gut so. Meinung Michael Feller

Das Führungsteam (ohne Oper-Co-Leiter Nicholas Carter). Von links: Intendant und Konzertdirektor Florian Scholz, Isabelle Stupnicki (Öffentlichkeitsarbeit), Estefanie Miranda (Bern Ballet), Roger Vontobel und Felicitas Zürcher (Schauspiel), Rainer Karlitschek (Oper).

Foto: Franziska Rothenbühler

Der neue Name strahlt etwas aus. Bühnen Bern löst als Marke Konzert Theater Bern ab. Damit will das Vierspartenhaus, das Oper, Theater, Tanz und Orchester vereint, das Geknorze der letzten Jahre hinter sich lassen. Künstlerisch war die Ära unter Ex-Intendant Stephan Märki ja ganz okay. Doch das Haus liess mehr wegen interner Verwerfungen, Rausschmissen und Schlammschlachten von sich reden als wegen der Kunst.

Jetzt, mit dem neuen Führungsteam, sind ganz andere künstlerische Ambitionen zu spüren. Wenn man die Lebensläufe der Schauspielerinnen, Regisseure, Dirigentinnen und Sänger anschaut, wird klar: Das Vierspartenhaus orientiert sich an den Besten – und holt die Besten. Der Weltklasseregisseur Roger Vontobel an der Spitze der Schauspielsparte steht für diese Ansprüche.