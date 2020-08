Das ist Marc Hirschi – Bescheiden, erfolgsorientiert und manchmal chaotisch Marc Hirschi hat sich an der Tour de France ins Rampenlicht katapultiert. Wer ist der 22-jährige Berner aus Ittigen? Peter Berger

Marc Hirschi ist am Sonntag an der Tour de France ins weisse Trikot des besten Jungprofis eingekleidet worden. Foto: EPA

Der zweite Etappenrang am Sonntag an der Tour de France hat aufhorchen lassen. Dabei fällt Marc Hirschi nicht als «Lautsprecher» auf. «Er ist kein Angeber, manchmal ist er fast zu ruhig und bescheiden», hat Mutter Erika ihren Sprössling vor 18 Monaten gegenüber diesem Medium beschrieben. Sitzt Marc, der drei Geschwister hat und wenn es die Zeit erlaubt, immer noch bei der Familie in Ittigen wohnt, jedoch im Sattel, ist es mit der Zurückhaltung vorbei. Dann kommt sein ausgeprägter Renninstinkt zum Vorschein. So wie am Sonntag, als ihn nur der Franzose Julian Alaphilippe bezwingen kann.

Der frühere Schweizer Nationaltrainer Danilo Hondo nannte ihn den «Killer», weil er Situationen schnell erfasst und im richtigen Moment attackiert. «Dieser Instinkt ist eine Begabung», weiss Marc Hirschi. Aber nicht nur. Vater Heinz, selber Mitglied des RC Bern, hat zur Stärke beigetragen. «Ich habe ihn schon früh gelehrt, während eines Rennens die anderen Fahrer zu beobachten.» Hobbyrennfahrer Heinz Hirschi animierte seine Kinder zum Velofahren. «Nur bei Marc spürte man die Begeisterung für diesen Sport schnell. Mit 14 Jahren ist er mir schon davongefahren.» Noch immer setzen sich Vater und Sohn bei Gelegenheit zusammen aufs Rad. «Für Marc ist das dann jeweils eine lockere Ausfahrt», sagt der Papa.

Erfolge als Nachwuchsfahrer

Informatiker Heinz erstellte dem Sohn früh ein Tagebuch. Darin wurden Puls- und Wattzahlen festgehalten. Denn Filius Marc war oft zu ungeduldig, hatte auch schon zu viel trainiert und musste lernen, sich zu zügeln. Kaum hatte er im Sommer seine Sport-KV-Lehre bei der Schweizer Armee abgeschlossen und konnte sich voll auf das Radfahren konzentrieren, kamen auch schon die internationalen Erfolge. U-23-Europameister und U-23-Weltmeister ist er im zweiten Halbjahr 2018 geworden. Deshalb hatte ihn das deutsche Team Sunweb früher als erwartet vom Nachwuchs- ins Profiteam geholt und mit einem Dreijahresvertrag (bis Ende 2021) ausgestattet. 2019 hat er bereits mit guten Resultaten brilliert. «Viele Fahrer nehmen mich jetzt mit Namen wahr», hat er danach festgestellt.

Nach der Helferrolle im ersten Jahr geniesst Hirschi bei Sunweb schon jetzt einen hohen Stellenwert. An kleinen Rundfahrten war er im Frühjahr bereits als Captain nominiert, und nun darf er an seiner ersten grossen Rundfahrt bereits auch seine eigenen Interessen verfolgen. Hirschi gilt als Allrounder. Seine Stärken liegen in den hügeligen Eintagesrennen.

In Nizza ist Marc Hirschi (l.) am Sonntag hinter Julian Alaphilippe Zweiter geworden. Foto: AP

Schlafen um zu siegen

Marc Hirschi hat im Winter ein mehrmonatiges Trainingslager in Malaga mit Freunden arrangiert. Das Organisieren nennt die Mutter ebenfalls als eine Stärke. Aber was bei ihm nicht erste Priorität geniesse, werde oft etwas vernachlässigt, ergänzt Marc. «Manchmal vergesse ich Anfragen zu beantworten.» Vor allem wenn er die kleinen Dinge nicht sofort erledige, blieben sie liegen. Als zum Beispiel der Berner Profikollege Gino Mäder für Marc einmal ein Gepäckstück mit nach Hause nahm, lag dieses noch Monate später beim Oberaargauer. «Ich bin diesbezüglich etwas chaotisch und muss mich bessern», sagt Marc.

Nach Möglichkeit versucht Hirschi neun Stunden zu schlafen. Nach dem Frühstück legt er sich gerne nochmals hin, bevor er zwei Stunden später losradelt. Das hat indes nichts mit Faulheit zu tun, sondern gehört zu seinem akribischen Plan. «Erst zwei Stunden nach der Nahrungszufuhr sind die Energiespeicher im Körper voll», erklärt Hirschi. Und mit voller Energie strebt er den Erfolg an. «2020 will ich mein erstes Rennen gewinnen», hat er vor der Saison gesagt. Es würde niemanden mehr überraschen, wenn ihm dies an der Tour de France gelingen würde.