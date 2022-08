Positive Bilanz – Berufswahl-Messe in Bern zieht 16'400 Interessierte an Einblicke in mehr als 200 Berufe und Ausbildungen: Am Sonntag ging die Bam.live auf dem Bernexpo-Gelände nach vier Tagen zu Ende.

An der Berufsausbildungs-Messe BAM konnten sich die Jugendlichen in diesem Jahr bei 80 Austellende informieren (Archivbild). Foto: Manuel Zingg

Die Veranstalter der Berufs- und Ausbildungsmesse Bam.live in Bern haben eine positive Bilanz der diesjährigen Ausgabe gezogen. Während vier Tagen besuchten rund 16'000 Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrpersonen die Veranstaltung.

Die Messe zum Thema Berufswahl und Ausbildung auf dem Bernexpo-Gelände ging am Sonntag zu Ende. Das grosse Interesse zeige, dass der Anlass die Bedürfnisse der Jugendlichen abdecke, liess sich Messeleiterin Alina Trütsch am Sonntag in einem Communiqué zitieren.

Insgesamt waren den Angaben zufolge 80 Ausstellende präsent. Jugendliche erhielten Einblicke in mehr als 200 Berufe und Ausbildungen.

sda/sih

