Abschlüsse in Thun – Berufsnachwuchs erhielt die Diplome An der IDM konnten die frisch ausgebildeten Bäcker und Confiseure ihre Fähigkeitsausweise und Berufsatteste entgegennehmen.

Die Konditoren/Confiseure erhielten ihr eidgenössisches Fähigkeitszeugnis. Foto: PD

Die Abschlussfeier beider Produktionsfachrichtungen und der Berufsattest-Klasse in der gut besetzten Aula der IDM in Thun war ein feierlicher Anlass. QV-Leiter Rolf Gutmann eröffnete die Zeremonie. Als Referenten richteten Christian Schläppi, Abteilungsleiter IDM Thun, und Daniel Pfister vom Berufsverband BCBS anerkennende Worte an die erfolgreichen Prüfungsabsolventinnen und -absolventen.

Die frisch ausgebildeten Bäcker/Konditoren mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis. Foto: PD

Als Höhepunkt wurden unter begeistertem Beifall die begehrten Diplome übergeben. Beim anschliessenden Apérobuffet im Freien wurde ausgiebig gratuliert und manches angeregte Gespräch geführt, wie einer Mitteilung zum Anlass zu entnehmen ist. Corona-bedingt wurden die beiden Fachrichtungen an zeitlich versetzten Feiern geehrt.

Die Bäcker/Konditoren/Confiseure mit Eidgenössischem Berufsattest. Foto: PD

PD

