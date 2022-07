Lehrabschlussfeier in Brienz – Berufsleute mit intelligenten Händen 14 neue Berufsleute werden sich nach ihrer Ausbildung in den Brienzer Geigenbau- und Holzbildhauerschulen in ihren seltenen Berufen weiterentwickeln. Anne-Marie Günter

Sie sind die Vertreterinnen und Vertreter der «hölzigen» Kleinstberufe in der Schweiz und feierten in der Kirche Brienz ihren Lehrabschluss. Foto: Anne-Marie Günter

Hansruedi Hösli erwähnte in seiner Rede an der Lehrabschlussfeier der Schulen für Holzbildhauerei und Geigenbau in Brienz die Fibonacci-Zahlenreihe. «Sie ist uns Gestaltern bestens bekannt», sagte er. Nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis: Sie beginnt mit eins, zwei, drei und nähert sich Richtung Unendlichkeit dem Goldenen Schnitt an. Ein Küfer, zwei Korb- und Flechtwerkgestalterinnen, drei Absolventen der Geigenbauschule und immerhin acht Holzbildhauerinnen und Holzbildhauer (die fünfte Zahl in der Fibonacci-Reihe): Die Schweizer Kleinstberufe, die in Brienz unterrichtet werden, haben ausgebildeten Nachwuchs bekommen.