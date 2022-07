Kantonswechsel von Moutier – Berufsbildungszentrum zieht bis 2026 nach Biel Wegen des Kantonswechsels von Moutier zieht das Ceff Artisanat spätestens 2026 von Moutier nach Biel um.

Heute noch in Moutier, bald in Biel: Das Berufsbildungszentrum Ceff. Foto: Google Street View

Der Kantonswechsel von Moutier zu Bern zeitigt für das Berufsbildungszentrum des französischsprachigen Teils des Kantons Bern, das Ceff Artisanat. Es zügelt spätestens im Jahr 2026 von Moutier nach Biel, wie der Kanton Bern am Donnerstag mitteilte. Die handwerklichen Ausbildungsgänge des Ceff werden dort Räume im ehemaligen Montagewerk von General Motors an der Salzhausstrasse.

Dieser Standort in der Nähe des Bahnhofs sei gewählt worden, weil er für Schülerinnen und Schüler aus den Kantonen Bern und Jura optimal erreichbar sei, schreibt die bernische Bildungs- und Kulturdirektion in ihrer Mitteilung vom Donnerstag.

Sie und die Ceff-Führung hofften, dass die heute bestehende, interkantonale Zusammenarbeit in der Bildung von Handwerkerinnen und Handwerkern erhalten werden kann. In einer Vernehmlassung kam die Wahl von Biel als neuem Ceff-Artisanat-Standort gut an.

Verwaltungszentrum in Tavannes?

Die Suche nach dem neuen Standort erfolgte im Rahmen des Projekts «Avenir Berne romande», das unter anderem zum Ziel hat, die Zusammenarbeit zwischen dem Berner Jura und Biel zu fördern sowie die französischsprachige Komponente des Kantons Bern zu stärken.

Die Projektleitung prüft derzeit Gebäude zur Schaffung von Kompetenzzentren im Berner Jura. Gemäss dem derzeitigen Stand der Überlegungen ist vorgesehen, in Tavannes ein Verwaltungszentrum und in Reconvilier ein Justiz- und Polizeizentrum zu schaffen.

Zu dieser Planung wird nun eine regionale Vernehmlassung durchgeführt. Die definitiven neuen Standorte werden nach dem Sommer bekannt gegeben. Die beiden Kantone Bern und Jura gehen davon aus, dass die Gemeinde Moutier im Jahr 2026 vom Kanton Bern zum Kanton Jura wechseln kann.

SDA

