Die Loubegaffer – Berufliche Veränderungen bei Claudine Esseiva und dem Mister Gurten FDP-Grossrätin Claudine Esseiva macht sich selbstständig. Und der langjährige Mister Gurten Hans Traffelet arbeitet jetzt in Schönbühl. Das berichten die Loubegaffer. Stefan Schnyder

Die FDP-Grossrätin Claudine Esseiva kandidiert aus beruflichen Gründen nicht für den Nationalrat. Foto: Adrian Moser

Der Jahreswechsel ist ein guter Zeitpunkt für Neuanfänge. So beispielsweise für die Berner FDP-Grossrätin Claudine Esseiva. Sie hat bei der PR-Agentur Furrerhugi von Lorenz Furrer und Andreas Hugi gekündigt. Während zwölf Jahren war sie für die Agentur tätig. Diese ist für ihre ausgezeichneten Beziehungen ins Bundeshaus bekannt. Nun macht sie sich selbstständig, wie sie den Loubegaffern bestätigt hat. Sie hat eine eigene Firma mit dem Namen Comcoeur gegründet. Der Name soll für eine «Kommunikation mit Herz und Leidenschaft für die Kommunikation» stehen, wie Esseiva sagt. Sie will Dienstleistungen im Bereich Public Relations, Public Affairs und Kampagnenmanagement anbieten. 2023 will sie ihren «Fokus auf ihre Firma richten». Aus diesem Grund verzichtet sie bei den eidgenössischen Wahlen vom Oktober auf eine Kandidatur für den Nationalrat, wie sie sagt. Die Loubegaffer vermuten, dass sie ihre Kräfte für eine Kandidatur für einen Sitz im Stadtberner Gemeinderat aufsparen will.