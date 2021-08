Brigadier Broccoli – Berühmteste Schweizer Katze ist gestorben Sie hatte sogar ihr eigenes Dienstbüchlein: Die «Hofkatze» der Kaserne in Lyss ist am Mittwoch gestorben. Martin Bürki UPDATE FOLGT

Brigadier Broccoli: Die 18-jährige Katzendame besass sogar ein eigenes Dienstbüchlein und hat Fans in der ganzen Schweiz. Foto: Raphael Moser

Das «Maskottchen» der Kaserne Lyss wird deren Schliessung nicht mehr erleben: Rund drei Jahre, bevor der Waffenplatz aufgegeben wird, hat Brigadier Broccoli das letzte Leben ausgehaucht. Die mittlerweile 18-jährige Katzendame ist am Mittwoch verstorben. «Wir waren noch letzte Woche beim Tierarzt mit ihr und wussten, dass es wohl nicht mehr lange dauern würde», schreibt Angela Grossenbacher-Brogli, die sich um Broccoli kümmerte, auf Facebook.

2005 war die Katze der Kaserne zugelaufen und hat über die Jahre Fans in aller Welt gewonnen. Zwei Jahre zuvor war sie auf einem Thurgauer Bauernhof zur Welt gekommen, ihre Besitzer nannten sie Mausi. Als die Familie auswanderte, zügelte sie nach Lyss. Richtig zuhause fühlte sie sich aber offenbar auf dem Waffenplatz: Denn so oft die Soldaten sie wieder der Besitzerin übergaben, kehrte sie immer wieder zurück.

Die Katze fühlte sich auf dem Waffenplatz pudelwohl. Foto: Urs Baumann

Nachdem Mausi einst von einem Truppenkoch ein Stück Broccoli erhalten und es genüsslich verspeist hatte, bekam sie einen neuen Namen. Und 2013 nahm die Schweizer Armee die Katze offiziell in ihr Inventar auf – mit dem Dienstgrad eines Brigadiers und eigenem Dienstbüchlein.

Den Abschied von der Kaserne, wenn die Armee ihre Instandhaltungstruppen von Lyss nach Thun zügelt, hat Broccoli nun vorneweg genommen. Ihre Betreuerin will nun ein schönes Plätzchen finden in der Kaserne, um die Katzendame zu beerdigen. Die Anteilnahme in den sozialen Medien ist riesig – auf Facebook hat sie über 5000 Freunde.

