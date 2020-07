Französischer Nationalfeiertag – Berset sitzt in Paris in der ersten Reihe Der Bundesrat hat eine Einladung des französischen Staatspräsidenten zu den Feierlichkeiten des 14 juillet angenommen. Emmanuel Macron bedankt sich damit für die Unterstützung während der Corona-Krise.



Der Schweizer Gesundheitsminister zu Gast in Frankreichs Kapitale: Alain Berset (M.) schaut sich die Feierlichkeiten an. (AP/Keystone/Christophe Ena/14. Juli 2020)

Mit einer Hommage an den Weltkriegshelden und früheren Präsidenten Charles de Gaulle hat die offizielle Feier zum französischen Nationalfeiertag 14. Juli begonnen. Staatschef Emmanuel Macron, Regierungschef Jean Castex und Gäste versammelten sich am Dienstagvormittag auf der Ehrentribüne auf der Place de la Concorde im Herzen von Paris. Darunter befand sich auch der Schweizer Bundesrat Alain Berset.

Wegen der Corona-Krise wurde das Programm für den 14 juillet geändert. Statt der üblichen Militärparade auf dem Prachtboulevard Champs-Élysées gibt es die Feier mit mehr als 2000 Teilnehmern auf der Place de la Concorde. Der Platz war hermetisch abgeriegelt, nur geladene Gäste waren zugelassen. Frankreich will mit der Zeremonie auch den Partnerländern Deutschland, Österreich, Luxemburg und der Schweiz danken, die im Frühjahr Corona-Patienten aus Ostfrankreich behandelt hatten.

Der Dank an das pflegende Personal

Normalerweise herrscht am 14. Juli Volksfestcharakter – Tausende Zuschauer schauen sich die Feierlichkeiten in Paris an. Dieses Jahr konnten die Franzosen die Feierlichkeiten nur live im Fernsehen verfolgen.

Macron hatte neben Pflegekräften auch Lehrkräfte, Bestattungspersonal, Feuerwehrleute und Sicherheitskräfte eingeladen. Damit wollte er ihnen für ihren Einsatz während der Krise danken. Sie sassen auf Tribünen, die rund um den Platz aufgestellt waren.

Die Zeremonie endete mit einer Hommage an die Pflegekräfte. Etwa zwei Dutzend Pflegerinnen und Pfleger sowie Ärztinnen und Ärzte versammeln sich auf dem Platz. Alle Gäste erhoben sich, es gab Applaus – die Nationalhymne Marseillaise wurde gesungen. Macron trat anschliessend von der Tribüne und wechselte ein paar Worte mit einigen von ihnen. Etwas später ging er noch durch die Reihen und sprach mit anderen Gästen. Dabei trug er eine Schutzmaske.

Fachgespräche: Berset ‹l.) diskutiert mitten in Paris mit seinem französischen Amtskollegen Eric Dupond-Moretti. (Keystone/Christoph Ena/14. Juli 2020)

( SDA /fal )