Armee ist bereit

«Die Armee hat in den letzten Monaten die Impfvorbereitungen unterstützt», sagt Dan Aschenbach, Chef der Armeeapotheke. «Unsere eigenen Leute sind fertig ausgebildet, die Ausbildungen in den Kantonen unterstützt», so Aschenbach. «Wir, die Armee sind bereit.»

«Wir, die Armee sind bereit»: Dan Aschenbach, Chef der Armeeapotheke während der Pressekonferenz.

Die Armee stand in Kontakt mit Pfizer und Biontech. «Unsere Lage sind so ausgerüstet, dass wir grosse Mengen des Impfstoffs transportieren und lagern können», so Aschenbach. «Alle Sicherheitsvorkehrungen sind getroffen.»