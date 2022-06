Zu Gast in Lugano – Berns Stapi nimmt an Ukraine-Konferenz teil Der Bund hat Alec von Graffenried an die Wiederaufbaukonferenz von Anfang Juli im Tessin eingeladen. Berns Stadtpräsident erklärt seine dortige Rolle. Michael Bucher

Witali Klitschko, Bürgermeister von Kiew, (links) und Berns Stadtpräsident Alec von Graffenried bei einem Treffen im Dezember 2019 in der ukrainischen Hauptstadt. Foto: zvg

Für die Schweiz ist es ein Grossauftritt auf dem internationalen Parkett: Am 4. und 5. Juli findet in Lugano eine Konferenz zum Wiederaufbau der Ukraine statt, an der über 1000 Teilnehmende aus 40 Staaten und 20 internationale Organisationen erwartet werden. EU-Kommissions-Präsidentin Ursula von der Leyen wird unter anderem anreisen, wie die Zeitungen von CH Media berichten. Auch der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski wird teilnehmen – aller Wahrscheinlichkeit nach via Videoschaltung.