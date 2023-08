Grosszügige Arbeitsbedingungen – Berns Stadtpersonal ist überdurchschnittlich oft krank «Aussergewöhnlich lange Lohnfortzahlungen» machen Absenzen attraktiv. Ein freigestellter Amtsleiter kommt die Stadt besonders teuer zu stehen. Bernhard Ott

Im letzten Jahr sorgten Grippe- und Corona-Wellen für Absenzen am Arbeitsplatz. Aber in der Berner Stadtverwaltung gibt es auch hausgemachte Gründe fürs Fernbleiben. Foto: Balz Murer/ZUM

Die Angestellten der Berner Stadtverwaltung können die jüngst vom Volk genehmigten Verbesserungen der Arbeitsbedingungen offenbar gebrauchen. Denn sie sind häufiger krank als ihre Kolleginnen und Kollegen von Kanton und Bund, wie Anfragen dieser Zeitung zeigen.

Pro Vollzeitstelle blieben die städtischen Mitarbeitenden im letzten Jahr im Schnitt 11,9 Tage ihrer Arbeit fern. Die Kolleginnen und Kollegen von Kantons- und Bundesverwaltung waren demgegenüber an 9,2 beziehungsweise 8,5 Tagen krank. Die Zahl der Absenzen der städtischen Angestellten liegt auch deutlich über dem gesamtschweizerischen Durchschnitt von 9,3 Tagen, den das Bundesamt für Statistik jeweils errechnet. Als Extrembeispiel sei an dieser Stelle der Fall eines Amtsleiters erwähnt.

Der Mann ist seit letztem Jahr nicht mehr an der Arbeit, wie dieser Zeitung berichtet wurde. Finanzdirektor Michael Aebersold (SP) bestätigt den Sachverhalt, sagt aber auch auf Nachfrage nicht, seit wann genau dies der Fall ist. Anzunehmen ist ein Zeitpunkt Mitte des Jahres. Klar ist, dass sich die Stellvertreterin seit November letzten Jahres als Amtsleiterin «ad interim» bezeichnet.

Was hinter der Langzeitabsenz steckt, ist unklar. Gesundheitliche Fragen zu Mitarbeitenden würden aus personalrechtlichen und Datenschutzgründen nicht beantwortet, sagt Aebersold. Auf Nachfrage hält er aber schliesslich fest, dass die Kaderperson aufgrund «unterschiedlicher Auffassungen» mit ihrem Vorgesetzten entschieden habe, den vorzeitigen Altersrücktritt anzutreten. Der Gemeinderat bedauere das.

Seither sei die Person «freigestellt», hält Aebersold fest. Gemäss einem Arbeitsjuristen ist «Freistellung» ein weiter Begriff, der Krankheit nicht ausschliesst. Vor allem bei sehr langen Zeiträumen handle es sich dabei nicht selten um eine Mischung aus gesundheitlichen und anderen Hintergründen.

Laut Aebersold kam es in der Folge zu einer Vereinbarung mit dem Gemeinderat. Deren Annahme dürfte dem freigestellten Amtsleiter aufgrund der für ihn vorteilhaften Bedingungen wohl nicht schwergefallen sein.

Erstaunlich offen nennt Gemeinderat Michael Aebersold (SP) die grosszügige Regelung zur Lohnfortzahlung als einen der Gründe für die vielen Krankheitsabsenzen in der Stadtverwaltung. Foto: Nicole Philipp

Die Freistellung dauert bis Ende Juni 2024. Zu diesem Zeitpunkt wird der Mann 61 Jahre alt sein. «Ihm wird auf 1. Juli 2024 ein Rentenauskauf für 1,5 Jahre von der Stadt finanziert», schreibt Aebersold. Das ordentliche Pensionsalter der Stadt liegt bei 63 Jahren.

Wie viel das die Stadt in Franken kostet, will Aebersold nicht sagen. Er sagt lediglich, dass die Vereinbarung die Stadtkasse mit «rund eineinhalb Jahreslöhnen inklusive Sozialkosten» belaste. Daher sei eine Modellrechnung erlaubt: Ein Amtsleiter dürfte in der Stadt Bern geschätzt 160’000 Franken verdienen. Die Gesamtkosten des Rentenauskaufs betragen demnach 240’000 Franken. Hinzu kommt wohl noch eine Abgangsentschädigung in unbekannter Höhe, die dem Vernehmen nach Teil der Vereinbarung sein soll.

Dazu müssen noch die Kosten für die Lohnfortzahlung während der rund zweijährigen Freistellung des Amtsleiters dazugezählt werden, die auch bei nicht hundertprozentiger Fortzahlung im zweiten Jahr wohl rund 300’000 Franken betragen dürften.

Die Gesamtkosten für die ganze Zeitspanne, in welcher der Amtsleiter nicht arbeitet, betragen demnach deutlich über eine halbe Million Franken. Damit konnte er bei seiner Freistellung Mitte letzten Jahres im Alter von 59 Jahren quasi in Pension gehen – und dies ohne grössere Lohn- und Renteneinbusse.

Attraktive Lohnfortzahlung

Erstaunlich offen nennt Aebersold die «im Vergleich zu anderen Arbeitgebenden aussergewöhnlich lange Lohnfortzahlungsdauer» als einen der möglichen Gründe für die überdurchschnittlich hohe Zahl der Absenzen in der Berner Stadtverwaltung. Das Statement ist auch deshalb bemerkenswert, weil die Konditionen für Lohnfortzahlungen mit der Abstimmung über die Teilrevision des Personalreglements jüngst noch verbessert wurden.

Nach altem Recht hatten Angestellte Anspruch auf Lohnfortzahlung zu hundert Prozent während 360 Tagen und danach «in Höhe der zu erwartenden Rente». Neu dürfen sie im zweiten Jahr eine Fortzahlung von 90 Prozent des Lohns erwarten. Mit der alten Regelung sei die Stadt auf dem Arbeitsmarkt «nicht konkurrenzfähig», begründete der Gemeinderat die Verbesserung vor der Abstimmung.

«Die Weltlage belastet die Gesellschaft, verunsichert und wirkt sich auf das Wohlbefinden aus.» Michael Aebersold (SP), Gemeinderat der Stadt Bern

Der fragliche Amtsleiter ist zurzeit nicht der Einzige mit Langzeitabwesenheit in führender Position. Laut Aebersold gibt es zwei Kaderpersonen, die seit über einem Jahr krankgeschrieben sind. Die Gesamtkosten für die Krankheitsausfälle im letzten Jahr beziffert er «rein rechnerisch» auf 10,7 Millionen Franken. Da die Stadt über keine Krankentaggeldversicherung verfüge, würden die Kosten von den betroffenen Dienststellen getragen – etwa durch Mehrarbeit der betreffenden Teams oder durch die temporäre Anstellung von Stellvertretungen. Nur in letzteren Fällen, so Aebersold, seien die Kosten «effektiv angefallen».

Gemeinderat will handeln

Die Zahl der Krankheitstage hat in den letzten Jahren schweizweit zugenommen. Die letztjährige Gesundheitsstudie der Krankenkasse CSS spricht gar von einer «besorgniserregenden Verschlechterung» des Gesundheitszustandes der Bevölkerung. Kanton und Bund nennen als Gründe für den Anstieg das Zusammentreffen von Corona- und Grippewellen mit der Aufhebung der besonderen Schutzmassnahmen.

Die Stadt Bern nennt nicht nur die grosszügige Regelung zur Lohnfortzahlung als Grund für den Absentismus. So habe auch die Arbeitsbelastung in vielen Bereichen «deutlich zugenommen», hält Aebersold fest. Dies führe im Alltag vermehrt zu Konfliktsituationen, was wiederum zu Langzeitabsenzen führen könne. Zudem spielten auch die Herausforderungen der Digitalisierung eine Rolle. Und schliesslich gebe es eine Zunahme der psychischen Belastungen durch die allgemeine Lage. «Auch die Weltlage belastet die Gesellschaft, verunsichert und wirkt sich auf das Wohlbefinden aus», so Aebersold.

Die Situation in der Stadtverwaltung ist offenbar derart ernst, dass die Stadtregierung «klaren Handlungsbedarf» sieht. «Der Gemeinderat wird sich im zweiten Semester 2023 vertieft mit dem betrieblichen Gesundheitsmanagement auseinandersetzen», sagt Aebersold.

Das hat er in den letzten Jahren immer mal wieder getan. So gab der Gemeinderat im Frühjahr 2008 bekannt, die Abwesenheitsrate wegen Krankheit und Unfall durch die Einführung eines Absenzenmanagementsystems «nachhaltig» senken zu wollen. Die Rate lag damals bei 9,7 Krankheitstagen pro Jahr. Dank dem neuen System könne die Abwesenheitsrate «innert weniger Jahre deutlich gesenkt werden», schrieb der Gemeinderat in einer Vorstossantwort.

«Überwiegend zufrieden»

Elf Jahre später lag die Quote bei 9,9 Tagen, und der Gemeinderat kündigte an, mit der «systematischen Umsetzung des Konzeptes zum Betrieblichen Gesundheitsmanagement» aus dem Jahre 2009 die Krankheitsquote «kontinuierlich» senken zu wollen. Zudem solle 2020 eine Befragung der Mitarbeitenden stattfinden. Doch es nützte alles nichts: Die Anzahl Krankheitstage stieg auf die erwähnten 11,9 Tage an.

Wenigstens die Ergebnisse der Befragung fielen für den Gemeinderat erfreulich aus: Sie hat ergeben, dass die Mitarbeitenden «überwiegend zufrieden» und «motiviert» seien. Bei einer Befragung im Jahr 2017 waren die Arbeitnehmenden «zufrieden», und 2009 zeigten sie sich «mehrheitlich zufrieden».

Bernhard Ott ist Redaktor im Ressort Bern. Er ist Germanist und Historiker, schreibt über Politik und Gesellschaft und führt Samstagsinterviews durch. Mehr Infos

