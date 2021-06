Nachwehen der Fusionsdebatte – Berns Stadtbaumeister sorgt in Köniz für Stirnrunzeln Thomas Pfluger referiert vor laufender Kamera über die Möglichkeiten des verdichteten Bauens. Er tut dies mitten im Liebefeld – und irritiert Köniz. Stephan Künzi

Szene des Anstosses: Vor Liebefelder Kulisse redet Stadtbaumeister Thomas Pfluger über das verdichtete Bauen. Foto: Screen (Blick.ch)

Ist dies ein weiterer Nadelstich aus der Stadt Bern gegen das widerspenstige, weil fusionsunwillige Köniz?

Politiker in der Berner Vorortsgemeinde fühlen sich unvermittelt an die letztjährigen Diskussionen erinnert. Heftig wurde damals darüber gestritten, ob Köniz bei den grossen Fusionsabklärungen rund um Bern zu Recht oder zu Unrecht abseitssteht. Während die Könizer Behörden wegen der Grösse ihrer Gemeinde keinen Druck für einen Zusammenschluss sahen, drückte Bern sein Unverständnis über diese dezidierte Haltung aus.

Nur Monate später sorgten Avancen in Richtung Wabern für Ärger. Im Waberer Quartierblatt träumte ein städtischer Verwaltungsangestellter offen von einem Anschluss an Bern, später doppelte Stadtpräsident Alec von Graffenried in einem weiteren Beitrag nach. Die Könizer Politik reagierte verstimmt.