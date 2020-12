Investitionen und Corona – Berns Schuldenberg wächst bis 2024 auf 1,5 Milliarden Franken Trotz diverser Sparpakete rechnet die Stadt Bern in den kommenden Jahren mit einer Mehrverschuldung von rund 430 Millionen Franken.

Sorgenfalten beim Stadtberner Finanzdirektor Michael Aebersold. Die Schulden der Stadt werden in den kommenden Jahren auf rund 1,5 Mrd. Franken anwachsen. Foto: Raphael Moser

Anstehende Investitionen und die Folgen der Coronapandemie werden die verzinslichen Schulden der Stadt Bern in den kommenden Jahren um rund 430 Millionen Franken ansteigen lassen. Zu diesem Schluss kommt der Gemeinderat in einem aktualisierten Schuldenbericht.

Damit dürften die Schulden der Bundesstadt von 1,08 Milliarden Franken auf rund 1,5 Milliarden Franken anwachsen, wie der Gemeinderat am Donnerstag mitteilte.

Der Gemeinderat hat für das laufende Jahr ein Entlastungspaket im Umfang von 15,5 Millionen Franken geschnürt. Im kommenden Jahr sollen rund 20 Millionen Franken gespart werden. 2022 soll die Entlastung 35 Millionen Franken betragen und ab 2023 wiederkehrend 45 Millionen Franken.

Doch diese Entlastungen allein können nicht verhindern, dass die Schulden bis ins Jahr 2024 auf prognostizierte 1,5 Milliarden Franken anwachsen werden.

Sämtliche Ausgaben der Stadt kommen deshalb auf den Prüfstand – und auch alle geplanten Investitionen, von denen es zurzeit viele gibt. Manche Investitionen sollen gleich ganz gestrichen werden. Eine Verschiebung ist laut Gemeinderat nur dann eine Option, wenn die Realisierung eines Projekts mittelfristig zwingend bleibe.

Klar ist, dass der Gemeinderat die Sanierung der Schul- und Sportanlagen weiter vorantreiben will. In diesem Bereich gibt es laut Stadt Sachzwänge. Wo die Stadt das Geld einsparen will, wird sich wohl erst Anfang kommenden Jahres zeigen.

Leichter Schuldenabbau

In den Jahren 2014 bis 2019 konnte die Stadt ihre Schulden leicht verringern, wie aus dem Schuldenbericht ebenfalls hervorgeht. Insgesamt erzielte die Stadt Bern während dieser Zeit Überschüsse in der Höhe von insgesamt 216 Millionen Franken.

Die Überschüsse flossen in Spezialfinanzierungen für Investitionsvorhaben und in die Finanzierung der Umstellung auf das Beitragsprimat bei der städtischen Personalvorsorgekasse. Wegen des Defizits 2019 sank der Bilanzüberschuss, also das «Eigenkapital» der Stadt, von 104 auf 87 Millionen Franken.

Bis 2018 hatten sich die städtischen Schulden um 120 Millionen Franken reduziert. Wegen der ungenügenden Selbstfinanzierung stiegen sie im Jahr 2019 um 100 Millionen Franken an. Unter dem Strich resultiert also lediglich ein leichter Schuldenabbau im Allgemeinen Haushalt von 20 Millionen Franken.

mb/sda