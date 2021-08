Neuer Gastrotrend – Berns Rooftop-Bars im Vergleich Bars auf Dachterrassen sind in Bern der neue Renner. Diese Zeitung hat die fünf aufregendsten besucht. Benjamin Bitoun , Michael Bucher

Aussicht, Höhe, Drinks, Ambiente: Die Berner Rooftop-Bars (hier im Hotel Bern) punkten mit ganz unterschiedlichen Stärken. Foto: Beat Mathys

Viel wurde in den letzten Sommern über Pop-up-Bars berichtet, die wie Pilze aus dem Boden spriessen. Doch es gibt einen weiteren Trend, der die Bundesstadt erfasst hat: Rooftop-Bars. Essen und Trinken über den Dächern der Stadt scheint einen Nerv der Bernerinnen und Berner getroffen zu haben. Allein seit Juni gingen zwei neue Höhen-Bars an den Start. Höchste Zeit, die verschiedenen Anbieter in Berns Zentrum zu testen.

Die Neuste: Prizeotel (Schönburg)

Die Prizeotel-Bar auf dem Dach der Schönburg bietet tolle Aussicht für bis zu hundert Personen. Foto: Susanne Keller

Sie ist der jüngste Wurf des Rooftop-Trends: Die Bar auf dem Dach des Prizeotel wurde erst vor rund einem Monat aus der Taufe gehoben. Im Frühjahr 2020 hatte die deutsche Hotelgruppe ihren Start im ehemaligen Postgebäude Schönburg gefeiert.