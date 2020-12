Sperrstunde um 19 Uhr – Berns R-Wert ist zu hoch für eine Lockerung Der Kanton verfehlt die Kriterien des Bundesrats für längere Öffnungszeiten der Restaurants. Julian Witschi

Der R-Wert (unten) des Kantons Bern war zwar schon deutlich höher. Aber mit über 1 zeichnet sich eine Zunahme der Ansteckungen ab, dies von einem hohen Niveau der Fälle (oben). Quelle: ETH Zürich, https://ibz-shiny.ethz.ch/covid-19-re

Die Schliessung der Restaurants um 19 Uhr hat in der Gastronomie für massiven Ärger gesorgt. So könne man gleich ganz zumachen. Denn das umsatzstarke Geschäft mit den Abendessen werde verunmöglicht, sagten viele Gastrounternehmer, nachdem der Bundesrat diese neue Schutzmassnahme angekündigt hatte. Sie pochten auf eine Ausnahme, insbesondere in der Romandie.

Nun macht die Landesregierung tatsächlich ein Türchen auf für längere Öffnungszeiten bis 23 Uhr. Doch der Kanton Bern erfüllt die Kriterien des Bundesrats nicht, um in diesen bevorteilten Kreis eingelassen zu werden. Seine «epidemiologische Entwicklung» ist nämlich nicht wie gefordert günstig.