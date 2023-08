Nach Debatte um zu viel Lärm – Berns neue Nachtleben-Chefin attackiert Lärm-Nörgler Wurde diesen Sommer das erträgliche Mass an Konzerten überschritten? Exponenten aus Berns Kultur finden nicht – und sehen dennoch Verbesserungspotenzial. Christoph Albrecht

Sie hält die Event-Dichte für bereichernd: Corina Liebi, neue Geschäftsführerin der Bar- und Clubkommission Bern (Buck). Foto: Adrian Moser

Es ist Berns Sommer der Sausen. Ob Metal im Fussballstadion, Rap auf der Allmend oder Mundartrock unter der Kirchenfeldbrücke – eine derartige Dichte an Open-Air-Konzerten wie heuer dürfte die Bundesstadt noch selten erlebt haben. Ganz zu schweigen vom Gurtenfestival, das dieses Jahr mit einem zusätzlichen Open-Air-Tag aufwartete.

Fünf Tage Gurten, mehrere Stadionshows im Wankdorf, sieben Abendkonzerte im Schwellenmätteli, Grosskonzerte auf dem Bernexpo-Gelände, dazu noch die Eurogames und die Kletter-WM mitsamt Rahmenprogramm? Für manche war es die eine Veranstaltung zu viel. Allein das Neo-Festival Spex löste über 70 Lärmklagen aus. Bis in Berns Agglo beschwerten sich Bewohnende darüber, dass ihnen die Bässe den Schlaf raubten.

Bereicherung für die Stadt

Mit einer gewissen Nachdenklichkeit fiel denn auch die bisherige Bilanz von Reto Nause aus. Mit Blick auf künftige Sommer sagte Berns Sicherheitsdirektor kürzlich im Gespräch mit dieser Redaktion: «Wir können nicht nochmals so viele Konzerte bewilligen.»

Spektakel im Stadion: Die Band Rammstein spielte diesen Sommer gleich zweimal im ausverkauften Wankdorf. Foto: Urs Jaudas

Wurde in Bern das erträgliche Mass an Events überschritten? Corina Liebi, seit kurzem Geschäftsführerin der Bar- und Clubkommission Bern (Buck), findet nicht – im Gegenteil. «In einer Stadt darf es auch mal laut sein», so die 28-Jährige. In den zahlreichen Konzerten sieht Berns neue Nachtleben-Chefin eine Bereicherung. «Wer in ein städtisches Umfeld zieht, muss eine gewisse Toleranz haben.»

«Nörgler erhalten zu viel Gewicht.» Corina Liebi, Geschäftsführerin der Bar- und Clubkommission Bern (Buck)

Die aktuelle Lärmdebatte hält Liebi, die für die GLP im Stadtrat sitzt, für unausgewogen. «Nörgler erhalten zu viel Gewicht», kritisiert sie. Das Thema hänge stark von individuellen Befindlichkeiten ab. Die Lärmklagen wolle sie nicht verharmlosen. Sie seien im Verhältnis zu den Zehntausenden Menschen, die das musikalische Angebot geschätzt hätten, aber überschaubar.

Buck-Chefin Corina Liebi befürchtet, dass die Lärmdebatte mehr Strenge gegenüber Bars und Clubs auslösen könnte. Foto: Adrian Moser

Dass Reto Nause bei seiner Bilanz durchblicken liess, in Zukunft bei den Events wieder einen Gang zurückzuschalten, habe sie irritiert, sagt Liebi. «Ich bedaure es, dass nun bereits zurückgerudert wird.»

Angst vor strengerer Bewilligungspraxis

Sie befürchte zudem, dass als Reaktion auf die vermeintliche Überdosis an Events nun eine weniger liberale Bewilligungspraxis folgen könnte. «Ich hoffe nicht, dass die Bars und Clubs das ausbaden müssen und ihnen gegenüber nun strenger vorgegangen wird.»

Auch wenn sie die Perspektive der Nachtschwärmer vertritt, sieht Corina Liebi bezüglich Lärm auch Verbesserungspotenzial. «Möglicherweise müssen in Zukunft gewisse Events besser auf das Stadtgebiet verteilt werden.» Sie verweist insbesondere auf den Perimeter Wankdorf, wo ein Grossteil der Veranstaltungen über die Bühne ging – und in der Nachbarschaft entsprechende Reaktionen auslöste. «Man muss den Druck von einzelnen Quartieren wegnehmen.»

Einer von vielen Events diesen Sommer auf der Berner Allmend: Das Rap-Festival Spex. Foto: Franziska Rothenbuehler

Allerdings sei das immer auch eine Frage der Infrastruktur. Nicht überall in der Stadt seien die Voraussetzungen für Events gegeben. Sie stelle zudem ein saisonales Problem fest. «Zu viele Events konzentrieren sich auf die Sommermonate.» Dies wiederum habe auch mit einem Mangel an Indoor-Lokalitäten zu tun.

«Wir müssen über multifunktionale Nutzungen von Gebäuden diskutieren.» Corina Liebi, Geschäftsführerin der Bar- und Clubkommission Bern (Buck)

Liebi sieht in diesem Zusammenhang viel Potenzial in Bern: «Wir müssen über multifunktionale Nutzungen von Gebäuden diskutieren», fordert sie. In Städten wie Zürich oder Thun sei es üblich, dass sich auch ein Gemeinschaftsbüro oder Co-Working-Space das eine oder andere Mal am Wochenende zum Eventlokal verwandle.

Die neue Lust am Draussensein?

Eine ähnliche Verwandlung macht derzeit gerade der Sportplatz Schwellenmätteli durch. Das Areal unter der Kirchenfeldbrücke, wo sich im Alltag Schülerinnen und Schüler sportlich betätigen, ist in diesen Tagen Austragungsort einer Patent-Ochsner-Konzertreihe.

Ein Konzertort mit Potenzial für mehr? Der Sportplatz Schwellenmätteli, wo derzeit die Patent-Ochsner-Konzertreihe stattfindet. Foto: Raphael Moser

Auch dort sorgt die Lärmthematik für Diskussionen. Veranstalter Philippe Cornu, der im Vorfeld eine punktgenaue Beschallung versprach, gibt nach den ersten Konzerten und entsprechenden Reklamationen aus umliegenden Quartieren zu: «Der teilweise sehr starke Wind hat die Musik weiter getragen als angenommen.» Durch die Erfahrung und den Dialog mit den Lärmklagenden seien aber Optimierungsmöglichkeiten da, ist er überzeugt. «Outdoor-Events wie diesem deswegen gleich den Riegel zu schieben, fände ich schade.»

«Ich spüre bei vielen einen Hunger nach solchen Erlebnissen.» Philippe Cornu, Berner Konzertveranstalter

Cornu betont, dass die Konzerte vielen Leuten auch Freude bescherten – Besuchenden wie Lauschenden. Sogar Passanten hätten zuweilen mitgesungen. «Ich spüre bei vielen einen Hunger nach solchen Erlebnissen», so Cornu. Corona habe nicht nur einen Nachholbedarf ausgelöst, sondern seines Erachtens generell eine neue Lust aufs Draussensein geweckt. «Viele Schweizer haben in der Pandemie entdeckt, dass es auch in der Daunenjacke ganz schön sein kann, draussenzuhocken.»

«Outdoor-Events den Riegel zu schieben, fände ich schade», sagt Konzertveranstalter Philippe Cornu. Foto: Adrian Moser

Zum Schwellenmätteli als möglichen neuen Konzertort bleibt Cornu indes nüchtern. Die Kulisse sei zwar «der Wahnsinn» und für kleinere Veranstaltungen durchaus attraktiv. Weil es sich um ein Schulareal handle, blieben die Möglichkeiten jedoch höchstens auf Schulferien beschränkt. Auch logistisch und von der Erschlossenheit sei das Areal limitiert.

Das Warten auf die Festhalle

Der einzige Ort, der von seiner Fläche her Grossveranstaltungen zulasse, sei in Bern nun einmal die Allmend, so Cornu, dessen Eventagentur Gadget ABC Entertainment für den Grossteil der dortigen Konzerte verantwortlich war. Der Berner Konzertveranstalter ist zuversichtlich, dass die neue, 9500 Zuschauer fassende Festhalle dereinst einige Lärmprobleme entschärfen wird. «Beispielsweise beim Spex-Festival könnte das nächtliche Programm in Zukunft dank der Halle nach innen verlegt werden.»

