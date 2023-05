Sexismuskritik statt Strassenkampf – Berns linksautonome Szene in der Identitätskrise Nach der Randale der Linksextremen Ende April löste die Aktion sogar intern viel Kritik aus. Ist das eine Zeitenwende? Michael Bucher Quentin Schlapbach

Queerfeministische Parolen und bunte Sturmhauben: Die Aufmachung am antifaschistischen Abendspaziergang vom Oktober zeugt von einem Wandel der Szene. Foto: Raphael Moser

In der Nacht auf den 30. April brannte im Berner Lorrainequartier «die Luft». Aus der «Tour de Milidance» genannten Spontandemo heraus steckten Linksextreme Müllcontainer in Brand, zertrümmerten Scheiben und versprayten Wände, darauf folgten heftige Scharmützel mit der Polizei. Der gewaltsame Umzug beendete damit eine lange Phase, in der sich die linksautonome Szene eher ruhig verhielt; seit Beginn der Corona-Pandemie ist es das erste Ereignis dieser Dimension.