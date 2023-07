Stadt spart bei Schulhausreinigung – Berns Lehrpersonen greifen selber zum Besen Neuerdings werden Schulzimmer weniger gründlich geputzt. Ein No-go für Kinder wie Lehrerschaft, finden die Pädagogen – und gehen auf die Barrikaden. Christoph Albrecht

Das Bild täuscht: Vollreinigungen wie hier im Laubegg-Schulhaus gibt es in Berns Schulhäusern künftig seltener. Foto: Enrique Muñoz García

Staub saugen, schrubben, polieren: Im Berner Laubegg-Schulhaus wird in diesen Tagen geputzt, was das Zeug hält. Die aktuellen Schulferien werden hier – wie auch in einigen anderen Schulhäusern – genutzt, um die traditionelle Sommergrundreinigung durchzuführen.