Fünfter SCB-Sieg in Serie – Berns Jubel nach drei wilden Minuten Nach einer verrückten Schlussphase gewinnt der SC Bern in Davos mit 4:3 nach Verlängerung – mit einem Treffer ins leere Tor! Kristian Kapp

Ist denn heute schon Weihnachten? Berns Chris DiDomenico erzielt in der Verlängerung in Davos den Siegtreffer ins leere Tor – der HCD-Poker ging nicht auf … Foto: Jürgen Staiger (Keystone)

Es ist nicht ganz so einfach, zusammenzufassen, was sich in den letzten drei Minuten in Davos alles an verrückten Dingen abspielte. Der SCB war auf gutem Weg, einen Auswärtssieg einzufahren, den ersten Dreier in einem fremden Stadion in dieser Saison. Bis 2:30 Minuten vor Ende lag er nach einem starken Schlussdrittel, das er mehrheitlich souverän kontrollierte, 3:1 vorne. Und dann musste der SCB zum fünften Mal in Serie in einem Auswärtsspiel in die Verlängerung.

Dort traf Chris DiDidomenico dann doch noch zum Berner Sieg - ins leere Tor! HCD-Headcoach hatte in der Overtime bei 3-gegen-3-Hockey gepokert und seinen Goalie Sandro Aeschlimann durch einen vierten Feldspieler ersetzt. Doch dann verlor Leon Bristedt den Puck an Ramon Untersander, am Ende des Konters war DiDomenico der grosse Profiteur.

Der Kanadier sammelt weiter fleissig Skorerpunkte. Beim annulierten 3:1-Treffer Colton Sceviours wäre ein weiterer Assistpunkt dazu gekommen, so blieb es bei deren zwei in Davos – plus dem kuriosen OT-Treffer. Dino Wieser

Es ist eigentlich nur noch eine Vollzugmeldung, doch nun ist es nach langer Verletzungspause offiziell: Der Davoser Stürmer ist zurückgetreten, mehrere Gehirnerschütterungen zwangen Wieser zum Karrierenende. Christian Pinana

Normalerweise ist der SCB-Verteidiger überzählig, in den letzten beiden Spielen durfte er sich immerhin als 8. Verteidiger umziehen. Doch weil der SCB nur sieben Abwehrspieler einsetzt, erhielt er beide Male keine Sekunde Eiszeit.

So verlor der SCB einen sicher geglaubten Punkt, da es für einen Overtime-Sieg nur zwei statt drei Zähler gibt. Bereits am Abend zuvor gegen Servette hatte Bern 5:3 geführt und danach erst mit 6:5 nach Verlängerung gewonnen.

Und so fällt es unmittelbar nach Spielschluss wohl schwer, den Berner Auftritt gänzlich emotionslos einzuordnen. Denn der SCB machte im Schlussdrittel so vieles richtig – und dann ganz kurz so vieles falsch. Davos gelang das 2:3-Anschlusstor nämlich in doppelter Überzahl, und diese hatte sich der SCB selbst eingebrockt. Nach einer bereits gegen Romain Loeffel angezeigten Strafe spendete Tristan Scherwey hämischen Applaus Richtung Unparteiische – die Folge war reglementstechnisch eine weitere Strafe gegen den SCB. Danach traf Magnus Nygren bei 6-gegen-5 ebenso wuchtig zum 3:3 wie Stransky zuvor – hier ging Wohlwends Poker ohne Goalie noch auf.

In all diesem Trubel ging viel Gutes aus Berner Sicht vergessen: Im Schlussdrittel übernahm der SCB die Kontrolle des Spiels, brachte Ruhe in seine Aktionen und spielte defensiv stark. Die Davoser Angriffsbemühungen wirkten je länger, desto verzweifelter. Es war der SCB, der zu den besseren Chancen kam. Chris DiDomenico scheiterte zwei Mal nach schnellen Kontern, Oscar Lindberg ebenso. Der gut mitgelaufene Verteidiger Cody Goloubef machte es besser, er schoss bereits nach zwei Minuten das 1:3.

Zwei Drittel lang oft ein Hin und Her

Die beiden Drittel zuvor war es noch ein wildes Spiel gewesen. Ein bisweilen fast schon wirres Spektakel, das die beiden Teams sich vor der Davoser Rekordkulisse von 6547 Zuschauern lieferten. Der SCB lag nach 40 Minuten 2:1 vorne, das hätte beidseits auf defensiv solide Leistungen hindeuten können. Es war aber vielmehr ein Hin und Her, das nicht immer kontrolliert wirkte und entsprechend auch Raum für sehr gute Chancen bot.

Der SCB gerät 0:1 in Rückstand: Torschütze Marc Wieser lässt sich von den Davoser Fans feiern. Foto: Jürgen Staiger (Keystone)

Die Berner Führung war einerseits glücklich, da Matej Stransky und Marc Wieser bei Top-Chancen nur die Torumrandung trafen. Sie war grundsätzlich aber verdient, weil der SCB mehr Schüsse generierte und dabei zielstrebiger wirkte als die häufig in der Offensivzone herumkurvenden Davoser.

Dem SCB gelang ein Steigerungslauf, in der Startphase wirkte er undiszipliniert. Das zeigte sich bei der ersten Strafe gegen Eric Gélinas, der abseits des Spielgeschehens nachschlug. Oder beim 1:0-Treffer Marc Wiesers: 14 Sekunden nach einem Bully in der Davoser Zone lag der Puck im Berner Tor, der SCB wirkte beim Backchecking unsortiert, liess sich durch den Offensivdrang des HCD-Verteidigers Davyd Barandun aus den Positionen locken.

Telegramm: Infos einblenden Davos – Bern 3:4 n. V. (1:1, 0:1, 2:1, 0:1) 6547 Zuschauer (Saisonrekord). Tore: 6. Wieser (Barandun, Ambühl) 1:0. 11. Sceviour (Loeffel, DiDomenico/Ausschluss Dominik Egli) 1:1. 29. Scherwey (Fahrni, DiDomenico) 1:2. 42. Goloubef (Bärtschi, Sceviour) 1:3. 58. (57:30) Stransky (Bristedt, Corvi/Ausschlüsse Loeffel, Scherwey) 2:3. 59. (58:21) Nygren (Corvi, Dominik Egli/Davos ohne Goalie) 3:3. 61. (60:29) DiDomenico (Kahun, Untersander/ins leere Tor!) 3:4. Strafen: 4mal 2 Minuten plus 10 Minuten (Corvi) Davos. 5mal 2 Minuten plus Spieldauer-Disziplinarstrafe (Scherwey/nach dem Spiel für Reklamieren) Bern. Bern: Manzato; Untersander, Gélinas; Goloubef, Colin Gerber; Loeffel, Zgraggen; Beat Gerber, Pinana; Vermin, Lindberg, Moser; DiDomenico, Kahun, Scherwey; Sceviour, Fahrni, Bärtschi; Bader, Baumgartner, Ritzmann. Bemerkungen: Davos ohne Fora, Rasmussen, Frehner, Wellinger. Bern ohne Henauer, Lehmann (verletzt). – 9. Lattenschuss Stransky. 22. Pfostenschuss Wieser. – 35. (34:46) Tor von Sceviour nach Coach’s Challenge annulliert (Goalie-Interference von Lindberg). – 56:03 Time-out Davos. – Davos von 57:56 bis 58:21 ohne Goalie, mit 6. Feldspieler. – Davos in der OT von 60:18 bis 60:29 ohne Goalie, mit 4. Feldspieler.

Das 1:1 noch im Startdrittel kam zwar fast aus dem Nichts, der Ausgleich tat dem SCB aber sichtlich gut. Dass der Treffer in Überzahl fiel, war kein Zufall. Ebenso nicht, dass Colton Sceviour per Ablenker im Slot reüssierte. Das Berner Powerplay wurde seit der Rückkehr Dominik Kahuns einerseits klar aufgewertet und agiert entsprechend gefährlicher. Sceviour andererseits zeigt immer mehr, über welch gute «Wühler»-Qualitäten er im Slot verfügt – nicht nur in Überzahl.

Sceviour traf ein weiteres Mal im Powerplay, wieder im Slot, diesmal per Nachschuss. Doch das vermeintliche 3:1 des SCB wurde nach einer Coach’s Challenge Wohlwends annulliert - Oscar Lindberg hatte Goalie Sandro Aeschlimann im Torraum bedrängt. Das 3:1 holte Bern im Schlussdrittel per Konter-Tor nach, Sceviour liess sich da den zweiten Assist gutschreiben.

Das schien es gewesen zu sein, der Berner Sieg nicht mehr in Gefahr. Bis diese komplett verrückten letzten drei Minuten folgten und fast alles auf den Kopf stellten. Der Schlusspunkt passte auch: Scherwey hatte seine Strafe offenbar noch nicht verdaut, er kassierte nach der Schlusssirene eine Spieldauer-Disziplinarstrafe – wegen Reklamierens …

