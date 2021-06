Steuerrevolution und Klimageld – Berns Finanzdirektor Aebersold fordert mehr Geld für Städte In seiner Aufarbeitung der Corona-Krise kommt der Berner Finanzdirektor Michael Aebersold zu folgenschweren Schlüssen – und stellt brisante finanzpolitische Forderungen. Benjamin Bitoun

Berns finanzielle Lage hat sich durch die Corona-Krise nochmals verschärft. Foto: Andreas Blatter

Die Städte kommen zu kurz.

Mit diesen fünf Worten lässt sich die Einsicht zusammenfassen, zu der Michael Aebersold (SP) schon vor Jahren gelangt ist. Doch habe die Corona-Krise nun deutlich aufgezeigt: «Das heutige Finanzausgleichssystem trägt der wirtschaftlichen, kulturellen und gesellschaftlichen Bedeutung der Städte nicht mehr Rechnung», so der Stadtberner Finanzdirektor.

In einem aktuellen Artikel für den Schweizerischen Städteverband hat Aebersold deshalb Forderungen aufgestellt, die in nicht weniger als einem Aufruf zu einer kleinen finanzpolitischen Revolution gipfeln. Zunächst fängt er relativ harmlos an, indem er seinen Ruf nach einem vollständigen Ausgleich der städtischen Zentrumslasten durch den Kanton bekräftigt – ein Ansinnen, das er mit anderen städtischen Finanzdirektoren teilt. Als Rechtfertigung für den Ausgleich dient ihnen die sogenannte A-Stadt-Problematik (höherer Anteil an Armen, Arbeitslosen, Auszubildenden und Ausländern).