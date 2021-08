Besseresser – Berns beste Salatsauce ist umgezogen Mit Ludmilla hat an einem jahrelang serbelnden Ort ein Restaurant mit viel Potenzial für dauerhaften Erfolg eröffnet. Eine Hingehempfehlung. Die Besseresser

Viel mehr als ein bisschen Grünzeug: Der Vorspeisensalat bei Ludmilla. Fotos: Die Besseresser

Gab es eine Zeit, in der das Restaurant an der Ecke Flur-/Allmendstrasse im Berner Breitenrain ein Quell der Freude war? Wenn, dann ist es lange her. Seit Jahren befiel einen stattdessen Trauer, wenn man an der prächtigen Terrasse vorbeikam oder vor einem Besuch im nahe gelegenen Kulturlokal La Cappella doch einmal einkehrte. Zuletzt stand das Haus länger leer, nachdem ein Projekt mit österreichischen Gerichten nicht über vollmundige Ankündigungen hinausgekommen war.

Jetzt hat an der Flurstrasse 24 eine neue Zeitrechnung begonnen. Seit diesem Jahr wirtet dort eine Crew, die bereits das Restaurant Lokal neben der Kaserne geschmissen hat, ehe die Eigentümer wieder mal Lust auf eine Veränderung hatten und sie – nun ja: hinausschmissen. Dafür gibts jetzt Ludmilla: viel Holz, viel Weiss, ein bisschen Backstein – bereits beim Eintreten ein Ort zum Wohlfühlen.