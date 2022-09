Wegen Strompreis-Hausse – Bernmobil ist in finanzieller Notlage Bernmobil muss den Strom zum Tagespreis einkaufen. Das bringt das Unternehmen nun in Schieflage. Daran ist der Gemeinderat nicht unschuldig. Bernhard Ott

Die Buslinien von Bernmobil werden sukzessive elektrifiziert – wie hier die Linie 17 nach Köniz. Angesichts steigender Strompreise kommt das nun teuer zu stehen. Foto: Christian Pfander

Wer an der europäischen Strombörse zum Tagespreis einkaufen lässt, geht Risiken ein – etwa das Risiko rasch steigender Strompreise. Dies müssen die Verantwortlichen von Bernmobil zurzeit schmerzlich erfahren. Sprecher Rolf Meyer geht für dieses Jahr von Mehrkosten in der Höhe von «mehreren Millionen Franken» aus, wie er gegenüber dem «Regionaljournal Bern Freiburg Wallis» von SRF erklärt. Bis Ende 2020 hatte Bernmobil den Strom zu einem Fixpreis von zwei Millionen Franken von EWB erstanden. Mehrkosten in der Höhe von «mehreren Millionen Franken» würden demnach einem Vielfachen des einst bezahlten Preises entsprechen.