Linien 19 und 21 – Bernmobil elektrifiziert zwei weitere Buslinien Bis 2040 sollen alle Bernmobil-Fahrzeuge klimaneutral unterwegs sein. Nun werden zwei Linien neu elektrisch betrieben – zwei weitere könnten folgen.

Wie hier auf der Linie 12 sollen bald auch auf der Linie 19 (Blinzern-Elfenau) und 21 (Bern-Bremgarten) Trolleybusse verkehren. Foto: Christian Pfander

In der Stadt Bern schreitet die Elektrifizierung des öffentlichen Verkehrs voran. Zwei weitere Buslinien werden ab 2023 elektrisch betrieben, wie der Gemeinderat am Donnerstag mitteilte.

Dabei handelt es sich um die Linien 19 (Blinzern-Elfenau) und 21 (Bern-Bremgarten). Auch auf den Linien 10 und 28 werde der Einsatz elektrischer Fahrzeuge geprüft, schreibt der Gemeinderat, der sich über den Stand der Umsetzung informieren liess. Die vollständige Klimaneutralität auf dem Netz der Verkehrsbetriebe Bernmobil soll bis 2040 erreicht sein.

In den nächsten Jahren seien grosse Schritte hin zu einem emissionsarmen öffentlichen Verkehr möglich, schreibt die Stadtregierung. So sei der Bund neuerdings bereit, über die Agglomerationsprogramme Beiträge an die Elektrifizierung von Bussen zu sprechen.

Neben dem Tramnetz werden in der Stadt Bern bereits bisher die Linien 11, 12 und 20 klimaneutral mit Trolleybussen betrieben. Seit 2018 verkehren zudem auf der Linie 17 als Pilotbetrieb batteriegespiesene E-Busse.

SDA/flo